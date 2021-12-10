«Сейфами ломали плитку, а столешницу вытаскивали краном»: специалист по перевозке грузов в Приморье рассказал об одной из самых востребованных профессий

Услуги грузчиков - довольно востребованы. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

9 декабря свой профессиональный праздник отметили все грузчики нашей большой страны. Их профессия относится к одной из старейших, ведь с древних времен человеку свойственно переносить тяжести. Сейчас, конечно, работу облегчает современная техника, но все равно люди этого ремесла востребованы. Пожалуй, каждый сталкивался с ситуацией, когда что-то нужно перевезти. Практически все объявления, связанные с перевозкой, предлагают услуги грузчиков, такелажников и муверов, которые обязуются организовать транспортировку любого груза по правилам.

Начальник транспортного отдела компании «Экспресс грузчики» рассказал об особенностях профессии. Фото: из личного архива героя публикации.

Владимир Калинин, начальник транспортного отдела компании «Экспресс грузчики» помог нам разобраться в современных реалиях профессии грузчика, ответив на самые актуальные вопросы.

Грузчик – парень работящий

- Как и во сколько начинается утро сотрудника компании «Экспресс грузчики»? Механика начала вашего нового дня?

Рано, в 7-8 утра. Утро начинается с потока звонков, потому что есть обеспечение заказов, приемы звонков, и где то какие-то сложности и нюансы в рабочем процессе.

- По мнению большинства людей, грузчик – крепкий, накаченный парень, способный носить тяжести и грузить вещи. Чем сейчас отличается современный грузчик от этого устоявшегося представления?

Это ошибочное мнение, потому что физические данные не показатель. Профессиональный грузчик скорее, будет не спортивным качком, а жилистым и выносливым дедушкой, у которого хорошо развиты руки и ноги. Бывали случаи, что именно спортсмены ломаются, им не хватает выносливости. Сегодняшний грузчик – выносливый человек в возрасте, который справляется с действительно тяжелой работой.

Как стать грузчиком

- Где вы находите людей, которые готовы каждый день заниматься данным видом работы: носить и грузить тяжести?

На самом деле, есть грузчики на постоянной основе, а есть временные, скажем так, однодневные. Постоянные – это работники с различных баз и складов, они дают объявления в кадровые агенства и на Фарпост. Мы работаем с разовыми наемными грузчиками-разнорабочими. Рынок совреметезировался, появились “WhatsApp” группы, людей находят по знакомству и рекомендациям. Это шаровая работа для всех прослоек общества от студентов до людей, которые работают только на разовых подработках. Сейчас нехватка кадров в этой сфере, так как на рынке труда самая популярная профессия на сегодняшний день – грузчик – разнорабочий, спрос превышает предложения.

- Какие профессиональные качества должны быть? За кем охотятся работодатели?

Работодатель ищет стабильного работника, постоянную бригаду для выполнения заказов. Больше не профессионализм ценится, а постоянность, и гарантии выполнения работы без сбоев при необходимости.

Тут организация работы устроена не как на каких-либо предприятиях, в нашей сфере люди могут подвести, нет жесткой дисциплины. Работники могут потеряться и отключить телефон, и клиенты, соотвественно, теряются.

- Как устроиться грузчиком соискателю?

Есть много вариантов, есть онлайн и офлайн способы подачи объявления. От расклеивания объявлений, до подачи резюме на тот же «Farpost». Множество объявлений именно там, так как, опять же, нехватка кадров.

Надо было в грузчики идти

- Сколько сейчас получает грузчик?

От 250 рублей в час. Минимальная оплата идет за 2 часа, даже если грузчик работает 15 минут, он все равно получит, как за 2 часа – 500 рублей. Если это 7-8 заказов в день, то в месяц выходит около 100 тысяч.

- Сколько заказов в день может быть?

Если есть небольшие заказы, и учитывая такие факторы, как геолокация работника, время на дорогу и пробки – это 7-8 заказов, но это максимум, рекорд, скажем так. Может быть и 1 заказ.

- Есть ли специализированные программы, где, как в американских фильмах, приезжают подкачанные люди в деловых костюмах, начинают без пререканий грузить, или это не наш рынок?

Нет, это наш рынок, но ребята крепкой физической формы не держатся за 1 работодателя, так как работодатель не может дать большое количество заказов, как правило, дают 1-2. Конечно, при таком раскладе, грузчики начинают рекламировать себя и среди других работодателей, чтобы набрать достаточно заказов для хорошего заработка, даже если от разных работодателей.

Нести груз ответственности может не каждый

- Несет ли грузчик ответственность за то, что он делает?

Несет ответственность сам работодатель. В случае каких-либо неприятных случаев, оплачивает ущерб работодатель. Большинство грузчиков просто относятся халатно, это их личный выбор.

- У вас были ситуации, когда приходилось нести ответственность за порчу?

Случаев много. Тяжелыми сейфами ломали половую плитку, при переездах повреждали шкафы, зеркала в машину неправильно грузили. Было очень много разных случаев. Где-то клиенты лояльно относились, где-то специально придирались, искали царапины, чтобы не доплачивать. Как правило, находили компромиссы, где несли ответственность сами грузчики. Но это нужно найти еще виновных, чаще всего люди уходят от ответственности за свой проступок – не пойман – не вор. Порой, необходимо приезжать к заказчику для осмотра и проверки целостности, чтобы клиент потом не предъявил.

Не прижилось

- В чем разница от «такелажника» и «мувера»?

Это скорее, просто модные слова, которые пришли с запада. Это больше развито в центральной России, где больше домов и платежеспособных клиентов. Если говорить проще, это комплексный переезд. Вызывают оценщика, который оценивает переезд из квартир и офисов под ключ. У нас данная система работы не прижилась, потому что проще ко всему относимся, мы не занимаемся лишней работай, делаем по факту и нацелены на результат, без лишних модных слов.

- Есть компании, которые занимаются открытым демпингом?

Это было раньше. Пандемия многих лишила работы, а спрос на грузчиков наоборот увеличился. Работа прибавилась, предложений стало гораздо больше. Демпинг стал идти в обратную сторону. Оплата за работу увеличилась со 100 рублей до 500.

- Часто ли попадаются вредные клиенты?

Часто. Либо у них какие-то стрессовые ситуации в жизни, либо они не хотят платить, жадные. Не хочу как-то оскорбить или унизить иностранных работников, но как показывает практика, с клиентами некоторых национальности не комфортно работать. Выходит очень нервная работа, приходится как то улаживать, доказывать правоту своих действий, так как они чаще всего ищут специально какие-то повреждения, чтобы, опять же, сэкономить.

Алмазный индус

- Самый необычный груз, который приходилось транспортировать?

Есть подходящая история, 8 лет назад случилась. Где-то в центре есть высотное здание, на 10-12 этаже работал специалист из Индии по алмазам. Он заказал перевозку сейфов, там была простая выгрузка: лифты, рохля и тележка. У него в офисе стоял на каменных опорах стол с большой неподъемной гранитной столешницей. Чтобы ее оттуда транспортировать, мы вырезали оконный проем, заказали большой кран и наняли много опытных ребят. Заводили стрелу через окно, наматывали строп ленты и вытаскивали ее через окно, с помощью, конечно же, определенного опыта и грамотных движений, чтобы не повредить. Она была очень большая, поэтому не проходила ни в какие дверные проемы, и вес ее не позволят просто так транспортировать рабочей силой. Задача была поставлена, и моя цель была - грамотно вытащить столешницу, не повредив ее.

-У людей практически всех профессий есть свои профессиональные байки. У грузчиков есть такие?

Байки есть у более опытных грузчиков, которые в этом деле не первый год. Такие люди, как правило, больше всех хвастаются своим опытом и профессионализмом, как раз-таки рассказывая различные байки молодым или тем, кто недавно в этом деле. Чаще всего хвастаются, какие большие грузы они транспортируют, типа сейфов по 800 килограмм.

Дальше – больше

- Какой прогноз на январь 2022 года?

Прогноз уже есть. Январь будет очень плодотворным, работы будет много, так как много больших строительных объектов, и из-за коронавируса не все успели достроиться, что-то доделать. Нехватка людей на сегодняшний день увеличивает спрос вдвойне.

Грузчик на сегодняшний день – самая широко известная профессия, не требующая какого-либо образования, и предполагающая преимущественно использование грубой физической силы. Несмотря на то, что общественное отношение к ней неоднозначное, это не менее достойная работа, чем любая другая.

Редакция «КП» поздравляет всех грузчиков с их профессиональным праздником.

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