Синоптики расстроили приморцев прогнозом о морозах и снеге

Холода, однако, надолго не задержатся Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С холодной и ветреной погоды начнется рабочая неделя в Приморье - при этом "соответствовать сезону" температурные условия будут уже с воскресенья. Об этом "Комсомольской правде - Владивосток" сообщил портал "Примпогода".

Напомним, в субботу в Приморье возможен снег или небольшие дожди. С воскресенья, 12 декабря, к краю подойдут морозы: циклон из Хабаровского края переместится на Охотское море, к Приморью подойдет гребень мощного континентального антициклона. По сравнению с субботой (-5...+7 градусов) похолодает на 8-12 градусов.

Сильный северный ветер во Владивостоке понизит температуру к вечеру до -7 градусов.

В понедельник, 13 декабря, местами в крае пройдет снег. На погоду будет влиять тропосферный вихрь. Ночью воздух выхолодиться до -13...-20 градусов (до -27 градусов в горных северных районах). На побережьях: -8...-12 градусов. При этом непогода и мороз продержатся недолго, уже 14 декабря холодная воздушная масса вихрем унесется на восток. Днем температура составит -2...+3 градусов.

Во Владивостоке на следующей неделе без осадков. Понедельник выдастся холодным, ветреным, ночью температура составит до -11 градусов, днем слегка теплее, -4...-6 градусов. Во вторник температура ночью от -6 до -8 градусов, днем до -6 градусов.

В среду, 15 декабря, Приморский край вновь окажется в зоне фронтальных разделов, снова местами пройдет небольшой снег. Ночь станет еще теплее, 0…-14°С, а день, наоборот, на 1 – 4 градуса прохладнее предыдущего.

Ранее об аномальной погоде в крае рассказывал Борис Кубай: по словам метеоэксперта, такое "ненормальное" тепло задержится в Приморье до третьей декады декабря. Обойдется без существенных осадков. Возможность выхода сильного снежного циклона в эти числа синоптик опроверг.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Глава Примгидромета назвал условия выхода на Приморье снежного циклона

Борис Кубай предрек Приморью аномально теплый декабрь, до +5°С (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03