«Такой подарок под Новый год»: полицейский из Приморья приютил бездомного пса, которого прежние хозяева выкинули на улицу как ненужную вещь

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Добрая и по-настоящему волшебная история приключилась в Приморье под Новый год. Черный пёс внезапно для себя обрел новый дом и любящую семью. Спас бездомного полицейский из Уссурийска. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все начало ранним утром 4 декабря. Продавец магазина, расположенного по улице Горького в Уссурийске, позвонила в полицию и рассказала, что возле павильона уже очень долго сидит черный лабрадор. Собака никуда не уходит и словно кого-то ждет.

К магазину тут же выехал участковый уполномоченный полиции Владислав Морозов. Он опросил продавцов магазина, местных жителей и работников близлежащих офисов в надежде узнать, кому принадлежит породистый пес. Однако положительных результатов это не принесло.

Просто так бросить несчастное животное Владислав уже не смог. Он посадил четвероногого в свой автомобиль и продолжил суточное дежурство вместе с новым напарником. Найденыша он определил на ночлег в помещении участкового опорного пункта. Чуть позже выяснилось, что собака очень умная, знает команды, послушная и воспитанная.

На следующий день, 5 декабря, поиски владельцев пса продолжились. Из социальных сетей, где появилось фото черного красавца, стало ясно, что его зовут Блэк. Когда-то собака проходила службу в таможне. И вот, не пройдя очередную аттестацию, пса попросту списали и передали на постоянное место жительство в семью. Последние, по неизвестным причинам, принимать участие в жизни Блэка наотрез отказались, потому то хвостатый и оказался на улице. Брошенный и никому не нужный.

Не зря ведь говорят, что под Новый год обязательно случаются чудеса. Так произошло и с четвероногим другом, который в преддверии праздника остался без семьи и крова. Блэку оказали квалифицированную помощь местные ветеринары, а также дали Владиславу Морозову рекомендации по дальнейшему уходу. Собаку участковый уполномоченный решил забрать в семью. Супруга Владислава его решение сразу же поддержала, о том, чтобы оставить пса на улице, даже не могло быть и речи. Чтобы приютить животное, молодой семье пришлось подыскать себе другую квартиру, где владельцы не были против животных.

- Теперь мы живем втроем и не можем нарадоваться, что в семью был послан такой подарок под Новый год, - поделилась эмоциями супруга участкового Екатерина.

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