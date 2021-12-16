IT-компания «Такском» открывает офис во Владивостоке

Фото: ООО «Такском»

Теперь организации и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес в Приморском крае, могут обратиться напрямую в представительство компании «Такском» во Владивостоке: получить предпродажную консультацию и техническую помощь, выбрать интересующие их сервисы и услуги.

- Расширение географии присутствия компании «Такском» обусловлено высоким спросом у бизнеса на качественные и профессиональные IT-сервисы, которые компания разрабатывает для коммерческих и государственных организаций уже более 20 лет, — рассказывает руководитель офиса компании «Такском» во Владивостоке Дмитрий Лесиш. — Мы обеспечиваем разные сферы бизнеса эффективными программами для бухгалтерии, внешнего и внутреннего электронного документооборота, отчетности в госорганы. Выпускаем электронные подписи для любых задач и софт для работы с маркированным товаром.

Электронный документооборот с госорганами — быстро, удобно, надежно

18 августа 2021 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко утвердил стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Приморского края на 2022-2024 годы. В числе ее приоритетных целей — развитие ключевых отраслей экономики за счет внедрения современных цифровых решений.

Для реализации этой цели Правительство Приморья будет активно развивать электронный документооборот (ЭДО) с государственными органами. Помочь бизнесу перейти на ЭДО с госорганами поможет «Такском». Сервисы компании для сдачи отчетности через интернет позволят бизнесу снизить издержки на почтовую или курьерскую пересылку документов, на их распечатку, сэкономить время сотрудников организаций на обработку полученных документов.

Обмен электронными документами с контрагентами — уже необходимость

В конце 2020 года Президиумом Правительственной комиссии была утверждена Концепция развития ЭДО, в которой была поставлена цель по переводу в электронную форму 95 % выставляемых хозяйствующими субъектами счетов-фактур к 2024 году. Это значит, что бизнесу, даже малому и среднему, пора задуматься о внедрении электронного документооборота со своими контрагентами. Этому же способствует внедрение маркировки и прослеживаемости.

«Такском» реализует целую линейку сервисов для обмена электронными документами с контрагентами. Решения компании поддерживают работу с системой маркировки товаров. Организации и ИП, реализующие маркируемые товары (например, табак, обувь, парфюмерию), смогут быстро и удобно обмениваться электронными УПД и счетами-фактурами при передаче товара со своими поставщиками и клиентами.

Электронные подписи от аккредитованного удостоверяющего центра

Юридически значимый обмен электронными документами невозможен без их заверения электронными подписями. В мае 2021 года компания «Такском» первой в России получила статус удостоверяющего центра, аккредитованного по новым правилам, и продолжила выпускать сертификаты электронной подписи, в отличие от большинства других удостоверяющих центров. Филиал компании во Владивостоке готов оказать бизнесу помощь в получении электронной подписи и приобретении носителей для ЭЦП, полученной в УЦ ФНС России.

Торговля по 54-ФЗ — без штрафов, проволочек и трудозатрат

В 2022 году подавляющее большинство организаций и ИП, продающих товары или оказывающих услуги, должны иметь онлайн-кассу и передавать кассовые чеки в режиме реального времени в ФНС. С этим также поможет компания «Такском» — один из ведущих операторов фискальных данных в стране. ОФД возьмет на себя передачу кассовых чеков в ФНС, а кодов маркировки — в «Честный ЗНАК», если точка реализует маркируемые товары.

Цифровизация бизнеса «под ключ»

- Наша компания в 2022 году взяла цель на региональную экспансию, потому что любой бизнес, от самого малого до крупного, в любом регионе России должен получить квалифицированную помощь по цифровизации своих бизнес-процессов. Будь то маленький магазин, которому нужно решение частной задачи (например, по переходу на ЭДО при продаже маркируемых товаров), или целая сеть, которая нуждается в комплексном подходе по переводу всех электронных документов в цифровой вид. Мы предлагаем гибкие решения под любые задачи и бюджет, — комментирует руководитель офиса компании «Такском» во Владивостоке Дмитрий Лесиш.

В офисе компании «Такском» во Владивостоке бизнес сможет приобрести:

- Электронные подписи, носители ключевой информации (токены) для записи ЭП.

- Сервисы для электронной отчетности в госорганы.

- Сервисы для электронного документооборота с контрагентами.

- Услуги оператора фискальных данных.

- Онлайн-кассы, фискальные накопители и прочую технику для торговли.

- Технику для работы с маркированными товарами: сканеры штрихкодов, принтеры этикеток, терминалы сбора данных.

Подробнее с перечнем услуг можно ознакомиться на сайте компании «Такском».

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