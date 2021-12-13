43 конфеты и шоколадка с ламинарией: что положат в новогодние подарки детям Приморья

Губернаторские подарки в этом году снова будет поставлять приморский производитель. Фото: primkon.ru

«Губернаторские» новогодние подарки для школьников и дошколят Приморья - почти 200 тысяч комплектов за 59,6 миллиона рублей - снова поставит местный производителей сладостей – «Приморский кондитер». В каждом наборе дети найдут 43 конфеты, шоколадку с морской капустой и поздравление губернатора.

Согласно документам закупки правительства Приморского края, как и в предыдущие два года сладости детям к новому году поставит «Приморский кондитер». Правда, если в 2019 и 2020 годах поставщика выбирали на конкурсной основе, в этом году с приморскими кондитерами просто заключили прямой договор без проведения торгов.

Согласно ему, за 59 698 322 рубля производитель поставит краевому правительству 199 300 новогодних наборов «Подарок №33» весом 650 граммов. Стоимость одного набора – 299,54 рубля.

В каждом наборе должно быть 16 наименований конфет. Среди них: конфеты желейные на основе агар-агара, вафельные, с помадной начинкой, а также карамельки. Всего в губернаторском подарке будет 43 конфеты разных марок, а также плитка фирменного шоколада «Примкона» с морской капустой.

Все сладости должны быть поставлены в праздничной упаковке с ручкой, украшенной символом 2022 года – тигром. Также в каждый подарок поместят новогоднее поздравление губернатора Приморья Олега Кожемяко – его текст прописан в договоре.

Также, согласно условиям контракта, поставщик должен развести подарки более чем по 100 учреждениям (детским садам, школам, домам творчества, интернатам и другим) с 13 по 24 декабря.

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