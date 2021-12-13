«За чистый Байкал»: шестилетий Ваня из Владивостока переплыл с дедушкой легендарное озеро

Шестилетний Иван на фотографии держит в руках плюшевую нерпу. Фото: Илья Киселев

Почти 200 ребят наградил Роспротребнадзор на премии «Экология – дело каждого». Среди них оказались дети из Приморья, самому юному участнику Ивану Докучаеву из Владивостока всего шесть лет. Мальчик принял участие в экологическом заплыве по Байкалу вместе с юными спортсменами – девятилетней Миланой Тимошенко из Москвы и десятилетним Амиром Закраиловым из Грозного.

Всего на рассмотрение жюри были предоставлены более 9,5 тысяч работ, их прислали дети со всех регионов России и из 27 стран мира. Участники премии проводили экологические акции и флешмобы, реализовывали проекты, подготавливали рисунки и снимали видеоролики, которые публиковали в социальных сетях.

Милана и Амир разделили диплом первой степени. Они вместе с Ваней и своими родителями переплыли Байкал, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам озера. Маленький Ваня в номинациях конкурса призовых мест не занял, но его стремление и энтузиазм не остался без внимания. Юный приморец всегда может принять участие в конкурсе, где его работы с удовольствием рассмотрят члены жюри.

Заплыв проходил в два этапа: первый «порт Байкал – Байкальск», дистанция до 80 километров, второй «Байкальск –Слюдянка», дистанция до 40 километров. Плыли по сменам, на одного участника 9-10 заходов, в общей сумме один человек находился в воде 2,5-3 часа непрерывно. На протяжении всего мероприятия участников сопровождали корабли и лодки спасателей.

Среди участников были девятилетняя Милана и десятилетний Амир. Фото: Илья Киселев

- Наши папы – спортсмены и друзья. В этом году они уже во второй раз провели экологический заплыв «За чистый Байкал» и плыли целых 120 километров. А все ради того, чтобы мы не забывали, что уникальный Байкал нуждается в защите, его нельзя загрязнять, - говорят Милана и Амир.

Также Милану пригласили поучаствовать в эфире радио «Эхо Москвы» вместе с другими ребятами-победителями. Кстати говоря, по итогам конкурса 50 победителей отправятся на экологическую смену в лагерь «Орленок», а еще десять вместе со своими семьями отдохнут в Сочи. Остальные ребята получат призы и награды.

Стоит добавить, что на Ване дети-активисты на Дальнем Востоке не заканчиваются. Еще один талант Приморья – 13-летняя Юдина Полина из Лесозаводска. Девочка получит специальный приз за свой видеоролик в номинации «Моя экосемья - моя команда». А девятилетний Игорь Алексеев

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