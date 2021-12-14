В новостройке Владивостока люди сидят без тепла и горячей воды уже три месяца

В одной из новостроек дальневосточной столицы жители жалуются на отсутствие отопления и горячей воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во Владивостоке проживающие на Адмирала Горшкова, 42, сообщили об отсутствии горячей воды и отопления в квартирах. Жилье для военнослужащих сдали в октябре, а в конце месяца в дома дальневосточной столицы стали подавать тепло. Но некоторые владивостокцы до сих пор жалуются на холод. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с новоселами, чтобы узнать подробности.

По словам Елены, отопление давали в ноябре. В каких-то жилищах все было нормально, в другие тепло не поступало. Бывало и такое, что в одной комнате батареи греют, а в соседних нет.

Как дальше рассказала жительница дома, к ним приезжали сантехники и промывали систему, но ситуация не улучшилась: в помещениях, где раньше было тепло, тоже стало холодно. И сейчас большинство людей купили дуйки и конвекторы, чтобы хоть немного прогреть комнаты. У многих есть маленькие дети, которые могут заболеть.

Елена отметила, что отопление подает город, но проблема заключается именно в самой новостройке. Представитель «Росжилкомплекса» прислала жильцам претензионное письмо, которое она адресовала застройщику.

- Котельная обеспечивает достаточные параметры теплоносителя на вводе в дом, но штатному распределению тепла препятствует теплообменник дома. Теплообменник забит грязью, - написано в документе.

Что касается горячей воды, то, по словам Елены, ее обещали дать к Новому году. Но люди устали ждать, и большинство купили бойлеры. Также женщина сообщила, что никакие квитанции пока не приходили. Люди отдают показания счетчиков старшей по дому, а она передает их в «Росжилкомплекс».

- У нас есть общедомовой счетчик, который на всех делится поровну, и не важно – тепло в квартире или холодно, - заявила Елена.

Ксения в новый дом пока не переехала, но поделилась историей своей подруги. По рассказам женщины, у ее приятельницы двое детей. Недавно заболела дочка и 4 дня ходила с температурой 39, из-за чего пришлось вызывать врача на дом. По мнению Ксении, это все из-за отсутствия тепла.

- Ребенок маленький, она большую часть времени на полу, не на руках же ее всегда носить. Дети уже у многих начали болеть, так как в квартирах холод. Большинство на грелках сидят. Я не знаю, как нам справляться с этими проблемами.

«Комсомолка» связалась с Олесей Носовой – исполняющей обязанности начальника территориального отдела «Приморский» ФГАУ «Росжилкомплекс». Сейчас организация является балансодержателем и временной управляющей компанией Адмирала Горшкова, 42. По словам Олеси, отопление в дом подается с 26 октября, но так как здание новое, часто возникают проблемы.

- Появляются неполадки, мы их устраняем: где-то прогоняем воду, на техническом этаже часами спускают воздух, потому что система новая и завоздушивается. Решаем все вместе со строительной компанией или своими силами. Есть нормативы, установленные ГОСТом, о температуре в помещении. В квартире не должно быть ниже +18°C, а некоторые хотят, чтобы у них было +25°C, - отметила исполняющая обязанности.

Как заявила Олеся, она не забывает про этот дом, и он находится под ее контролем. В здании работают два сантехника, которые трудятся даже в выходные. Сама женщина пишет претензии застройщику и ДГК, но не все зависит только от нее. По ее мнению, в этой ситуации немного виноваты и сами жильцы.

- У них система отопления – обратка, идет в каждой квартире и на каждом стояке. Им объясняли, что, если стояк горячий, надо спустить воздух, иначе отопление в батареях не появится. Кто-то это понимает, а кто-то нет и начинает ругаться. А надо лишь подойти и покрутить кран.

Вопрос с горячей водой тоже решается. «Росжилкомплекс» в ближайшее время обратится в ДГК, чтобы устранить неполадку.

- Это новый дом, и чтобы все в нем было идеально, нужно время и опыт. Дом пока не прогретый и, можно сказать, не обжитый. Я тоже жила в новостройке, и первый год было прохладно, даже при наличии отопления. Потому что стены годы стоят холодные при строительстве, - поделилась своим опытом женщина.

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