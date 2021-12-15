Атаковала стихия: из-за страшной пурги на Чукотке отменили восемь рейсов и занятия в школах

Жителям советуют не выходить из дома без нужды Фото: Борис КОКУРИН

Чукотку атаковала стихия. Все внутрирегиональные рейсы задержаны в среду, 15 декабря. Школы отменяют занятия. Циклон вызвал в транспортном сообщении коллапс, выяснила "Комсомольская правда - Владивосток".

О ЧС предупредил губернатор. Фото: romankopin

Вылет восьми рейсов из аэропорта имени Рытхэу в Анадырском районе задержали. Среди них рейсы в Залив Креста, Кепервеем, Провидения и другие, следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отражена лаконична: "не вылетел из-за метеоусловий".

"Снег убирают, а он идет и идет", - пишут жители в соцсети. Фото: anadyr.life

Об отмене уроков для школьников второй смены сообщил губернатор Чукотки Роман Копин. Учебу отменили в Анадыре, в поселке Угольные Копи.

Как удалось узнать в пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому округу, порывы ветра на побережье Берингова моря достигают 34 метров в секунду. Такой шквальный ветер может сносить облицовку зданий, настилы крыш. В Анадыре пурга и ветер до 15 метров в секунду; его усиления достигают 34 метров. Под действия циклона при этом попадают ряд муниципалитетов: Анадырский район и городкой округ, Провиденский городской округ, Эгвекинот. Жителям крайне советуют не выходить из дома без нужды.

Атака снежного циклона, по сообщениям синоптиков, продлится до 16 декабря. Напомним, под бурю недавно попало и Приморье: ряд зданий "лишились" крыши и фасада, а столица Дальнего Востока на 10 десять дней "встала" в пробках после снегопада 30 ноября.

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