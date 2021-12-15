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Владивосток15 декабря 2021 7:18

Директор СК "Система" рассказал о последствиях пожара в элитной новостройке во Владивостоке

Сроки сдачи горевшего жилого комплекса сдвинуты не будут
Екатерина МАКСИМОВА
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Ремонтные работы будут завершены до конца этого года, сроки сдачи никак не сдвинутся

Ремонтные работы будут завершены до конца этого года, сроки сдачи никак не сдвинутся

Фото: принтскрин видео.

14 декабря во Владивостоке огонь охватил строящуюся высотку возле Золотого моста. Из-за короткого замыкания воспламенился горючий материал, который используют для утепления фундамента. К счастью, никто не пострадал и пламя не затронуло помещения. Несмотря на ЧП сроки сдачи горевшего жилого комплекса не переносятся.

- Ущерб небольшой, ни одна квартира и места общего пользования не пострадали. Ремонтные работы будут завершены до конца этого года, сроки сдачи никак не сдвинутся, - рассказал корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» руководитель отдела СК «Система» Максим Ли.

Директор компании отметил, что фасад и оконные профили стойко выдержали испытание. Благодаря удобным подъездным площадкам, пожарным бригадам удалось быстро и без преград подъехать к дому и быстро устранить возгорание.

- Произошло короткое замыкание, воспламенился материал, с помощью которого мы утепляем фундамент, так как мы не сделали обваловку на объекте. Пламя попадало на АКП панели, и они рушились под воздействием температур. Также воспламенился кабель подъемника и передавал свою температуру на фасадные панели. Они не горели, но все-таки подвергались термическому воздействию и падали. Это жизнь, стройка, я надеюсь вместе мы справимся, спасибо огромное за понимание, - сообщил директор СК «Система» Алишер Аббасов.

Уже на следующей неделе можно записаться на просмотр квартир и оценить их состояние и дома в целом. Напомним, стоимость однокомнатных квартир в элитной новостройке начинается от 12 719 000 рублей.

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