Приморец на X-Trail средь бела дня врезался в автомобиль транспортных полицейских

Машина полицейских улетела с дороги и врезалась в дерево. Фото: принтскрин видео, mark2_che

В Уссурийске в Приморье серьезное ДТП произошло с сотрудниками полиции линейного отдела МВД накануне, 14 декабря. Из-за неосторожности водителя Nissan X-Trail трое полицейских пострадали: к слову, авария произошла средь бела дня, выяснила «Комсомольская правда - Владивосток».

Пострадали врио начальника уголовного розыска линейного отдела (ОУР ЛО МВД), оперуполномоченный, а также старший следователь 1-го отделения: двое мужчин и женщина. Как стало известно редакции, виновник двигался по улице Сергея Ушакова в сторону Чичерина. При повороте налево он не уступил дорогу транспорту и врезался автомобиль с полицейскими (Toyota Harrier).

Во время ДТП сотрудники ехали по служебным делам при ясной погоде и сухой дороге - авария случилась на «ровном месте».

Известно, что сотрясение диагностировано у врио начальника отдела и оперуполномоченного. Женщина-следователь ушибла колено и сломала запястье. К счастью, прибывшие на место медики оказали помощь: госпитализация никому не понадобилась.

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