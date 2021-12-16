Любовь поставила на ноги. В Приморье парень чудом выбрался с того света и научился ходить без тазобедренного сустава

Они встретились в такой момент, когда обоих жизнь ударила под дых. Фото: portofranko-vl.ru

История Константина и Валерии похожа на фильм о любви, где главные герои встретились в тяжелое время своей жизни и теперь помогают друг другу. Обычно в таких историях все заканчивается хорошо, но за свое «долго и счастливо» пара продолжает бороться. Во Владивостоке парня избили до полусмерти и оставили умирать в запертой квартире. На работе его спохватились, вскрыли квартиру, нашли на полу без чувств, вызвали скорую. Пульс есть! Живой! С героями истории связались журналисты PortoFranko.

40 дней Константин провел в коме. Не помнит ни самой драки, ни того, что было за пару недель до нее. Врачи «тысячакоечной» больницы вытащили его с того света. Выписали, похудевшего на несколько десятков килограмм. Пролежни привели к заражению крови стафилококком, который, в прямом смысле сожрал тазобедренный сустав. Компания, в которой он работал, оплатила ему операцию в Корее. Там поставили цементную костную ткань, которую через год нужно было менять на эндопротез. Но оплатить и это фирма уже не могла, лишь половину, а второй у него не было.

Валерия Тимощук -чемпионка мира по пауэрлифтингу. portofranko-vl.ru

Так как же он встал на ноги? Его лекарством стала Валерия. Девушка чемпионка мира по пауэрлифтингу, известна в Приморье как «Железная леди». На тот момент она тренировала людей с травмами опорно-двигательного аппарата. Друзья предложили съездить в Артем, рассказали, что есть парень, который хочет восстановиться после тяжелой операции.

- Приехала. Увидела красавца под два метра ростом, который вышел ко мне на ходунках. Костя сказал, что очень хочет встать на ноги, но заниматься с ним некому. Вот так все и началось. Я по возможности приезжала в Артем, сначала мы занимались в доме, подручным инвентарем. Потом начали ездить в зал. Сейчас он даже может небольшие расстояния проходить без костылей. Хотя, как он это делает, я не понимаю! И никто не понимает, особенно врачи. Но для меня дело было не в этом, - рассказала PortoFranko Валерия.

Приехала. Увидела красавца под два метра ростом, который вышел ко мне на ходунках, - Валерия Тимощук. Фото: portofranko-vl.ru

Они встретились в такой момент, когда обоих жизнь ударила под дых. У девушки трагически погибла ее тренер, она же ее лучшая подруга, в семье не ладилось, моральных сил почти не было. Константин помог ей полюбить жизнь снова, а она поставила его на ноги. Хоть и сама не может до сих пор поверить в это. После этого чуда девушка пошла учиться на медсестру, хочет работать в реанимации. Пара вскоре поженилась. И теперь Валерия хочет быть рядом с мужем и оказать профессиональную помощь, если что-то случится.

В хороших фильмах на этом моменте обычно появляется заставка «И жили они долго и счастливо», но с таким финалом у супругов проблемы. Прежде всего, потому что жить им негде. На данный момент они снимают маленькую комнатку в коммуналке, так как все их доходы - это пенсия Константина по инвалидности и Лерина зарплата. К тому же у девушки есть ребенок от прошлого брака, он сейчас живет у ее бывшей свекрови.

– У меня было жилье во Владивостоке, квартира, где я родился и вырос, – рассказывает Константин Тимофеев. – Одна вторая двухкомнатной квартиры была в моей собственности. Квартиру продали вскоре после того, как меня выписали из больницы. Мне говорят, что я дал на это согласие, и даже показывают генеральную доверенность на продажу с моей подписью. Но для меня это время как в тумане. Я не помню, что и где я подписывал, - рассказал Константин.

Именно из-за этой ситуации парень остался без крыши над головой. Мама с отчимом на данный момент живут в коттедже под Артемом. Но с ними молодожены не смогли ужиться. Константин уверяет, что родственники не объяснили куда делись деньги за проданную квартиру.

Вот такая история происходит прямо сейчас во Владивостоке. Паре предстоит решить множество вопросов. Найти деньги на адвоката, который помог бы разрешить ситуацию с продажей «двушки», отыскать хирурга, что возьмется в России, по квоте, установить Константину тазобедренные суставы. Впечатляет оптимизм пары и то, какое чудо сотворила их любовь. Несмотря на все то, что с ними случилось, они с уверенностью говорят: «Мы справимся».

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