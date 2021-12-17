В Приморье тигрица, которая росла без родителей, показала себя образцовой матерью

Маленькие хищницы не поняли, что за деликатес им принесли Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в парке «Белый лев» тигрица Алекса показала себя самой лучшей заботливой мамой. Она принесла двум своим тигрятам большой кусок мяса, решила, что пора учиться кушать, как настоящие взрослые тигры. Казалось бы, откуда такое трепетное отношение к котятам? Ведь сама она росла без родителей. Тем не менее Алекса прекрасно справляется с ролью матери.

- Алекса была выкуплена из передвижного зоопарка, «напрочь» больная и слабая. Для нас большая радость, что она воспитывает своих детёнышей, а сегодня она показала вообще «высший пилотаж»! Помимо того, что она прекрасно ухаживает за своими маленькими дочками, так сегодня она принесла им в «логово» мясо! Так делают далеко не все кошки, а тигрица, которая с недельного возраста рассталась с мамой и не видела такого поведения - заслуживает уважения, - отмечают в соцсетях парка «Белый лев».

Маленькие хищницы не поняли, что за деликатес им принесли, принюхивались, но так и не прикоснулись. Сотрудники парка отмечают, что, возможно, это потому что тигрица поторопилась угощать тигрят такой едой. Им всего месяц, а тигры начинают пробовать мясо с 1,5 месяца.

А вот львицу по кличке Луна, проживающую на территории этого же парка, образцовой мамой не назовешь. У нее три львенка - два мальчика и одна девочка. Мальчики родились слабыми и, когда им исполнилось 3 недели, их забрали на искусственное вскармливание, так что Луна заботилась об одном львенке-дочке. Но в сентябре по непонятным причинам львица отказалась от малышки. Было принято решение передать котенка папе. Лев Гефест прекрасно справлялся с обязанностями родителя. Внимательно наблюдал за малышкой и вылизывал ее.

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