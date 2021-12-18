Дума Приморья утвердила краевой бюджет на 2022 год и плановые 2023-2024 годы

Большую часть денег получат дорожники Фото: Сергей БАЛАНОВ

В минувшую пятницу прошло заседание депутатов Думы Приморья, где в двух чтениях приняли закон о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно "КП-Владивосток", доходы и расходы краевой казны выросли на 3,3 миллиарда рублей - деньги придут из федерального бюджета. Согласно документу, власти увеличат расходы на ЖКХ, образование, дотации муниципалитетам и другие цели. По запросам граждан бюджетные корректировки увеличены на 6,7 миллиарда рублей.

Проект уже был рассмотрен в ноябре 2021 года в первом чтении, однако в Законодательном Собрании Приморья краевые власти попросили вернуться к изначальной редакции:

- Вынуждены вернуться сегодня к процедуре первого чтения. Это связано с тем, что параметры проекта бюджета изменились в сторону увеличения доходов. За этот период в отношении Приморского края была узаконена дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в объеме 3,3 миллиарда рублей. Естественно, зеркально на эту же сумму у нас увеличиваются и расходы, - подчеркнула Вера Щербина, председатель правительства Приморья.

После корректировок основные параметры выглядят так:

2022 год: доходы – 155,7 миллиарда рублей, расходы – 162,8 миллиарда рублей;

2023 год: доходы – 148 миллиардов рублей, расходы – 148 миллиардов рублей;

2024 год: доходы – 148 миллиардов рублей, расходы – 148 миллиардов рублей.

Дополнительно 1,6 миллиарда рублей получит программа "1000 дворов", еще 22,9 миллиона рублей получит минобразования края на бесплатное питание для школьников младших классов

.- Мы видим, что из 14 разделов бюджетных расходов по пяти суммы не изменились, по восьми произошло увеличение", - сообщил Галуст Ахоян, председатель ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике, уточнив, что всего в документ внесено 50 поправок.

Документ одобрен большинством краевых депутатов. Напомним, большая часть бюджета (61%, согласно проекту первого чтения) пойдет на "социалку". Дополнительные средства появились благодаря росту налоговых поступлений. Доход с налогов увеличен в рыбной промышленности, большинства видов торговли, гостиничном бизнесе.

Следующие направления в итоге получат дополнительные средства:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства получит в сумме 1 446, 6 миллиарда рублей: на проект "БКД", на ремонт дорог Владивостока, строительство ВКАД, реконструкцию мостов через реки Арзамасовка, Партизанская, Зеркальная.

Министерству ЖКХ предусмотрено 1,6 миллиарда рублей на субсидию программе "1000 дворов". Минэкономики дополнительно получит порядка 75 миллионов рублей - на поддержку субъектов бизнеса, малого и среднего. Минобразованию Приморья в сумме направят 71 миллионов рублей на строительство школы в поселке Зима Южная и 22,9 миллиона на бесплатное питание. Минтруда получит 61,4 миллиона рублей на обеспечение жильем.

На строительство гидротехнических сооружений дополнительно из федерального бюджета будет направлено 574,5 миллиона рублей. Еще миллиард предусмотрен на повышении зарплат сотрудникам лесного хозяйства и МЧС. 26,4 миллиона рублей отойдет на реконструкцию водовода в Большом Камне. На развитие сельских территорий выделено 341,2 миллиона рублей – речь о строительстве детского сада в поселке Зима Южная, комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинское, сельского ДК в поселке Западный, объекта ЖКХ в Надеждинском районе, капитальных ремонтах учреждений соцсферы.

Бюджет вступит в силу с 1 января 2022 года.

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