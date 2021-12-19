Я в вас верю: жительница Приморья подняла на уши край, чтобы найти пропавшего в море мужа

Пропавший мужчина и его катер. Фото: instagram.com/igirra/

Уже третьи сутки, с 16 декабря, семья, родственники и МЧС ведут поиски пропавших в море рыбаков. Клич по всему краю подала Ирина, жена исчезнувшего мужчины. Он пропал после выхода в Уссурийский залив на катере, который потерял ход: предположительно, мужчина застрял в районе острова Рейнеке. С ним мог находиться еще один человек.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", Ирина два-три раза в день размещает в соцсети сообщения с просьбой о помощи. Она рассказала, что последний раз голос мужа слышала в районе 18-19 часов вечера, в районе острова Рейнеке или Карамзина: коррективы внесла непогода. Был сильнейший ветер, высокие волны... При этом рыбак в море вышел еще в 7-10 утра. Поиски пока не дают результатов: подключилась серьезная авиация.

- На поиски пропавших были направлены вертолёт МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра со спасателями Владивостокского поисково-спасательного отряда, самолет АН-26 <...> спасательное судно «Светломор-3» Морской службы спасения, поиски проводились в заданных районах поисково-спасательной операции. Сегодня утром поиски продолжились, к операции дополнительно были подключены катера Пограничного управления ФСБ РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Уже осмотрены акватории Уссурийского залива, острова Рейнеке, залива Петра Великого - всего 14 тысяч квадратных километров воды и 110 квадратных километров береговой линии. Привлечено уже 54 специалиста и 7 единиц техники.

Ирина не унывает. Каждое сообщение в соцсети она сопровождает фразой "Я в вас верю", на что рыбаки, знакомые и просто неравнодушные жители отвечают: и мы верим тоже.

Обследовано 110 кв. км. береговой линии. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Приморью

При этом в МЧС отметили: продолжает действовать запрет на выход маломерных судов в море, что делает вылазку рыбака заведомо опасной:

- Сезон навигации для маломерных судов в Приморском крае закрыт! <...> Помните, что вода ошибок не прощает, - уточнили в пресс-службе краевого управления МЧС.

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