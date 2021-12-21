Общественный транспорт во Владивостоке 31 декабря 2021 года: как будет работать, до скольких можно будет уехать домой в Новый год

В новогоднюю ночь общественный транспорт работает на несколько часов дольше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый год некоторые любят отмечать дома в тепле и спокойствии, а другие предпочитают отправиться на центральную площадь Владивостока, чтобы посмотреть праздничное выступление, покататься на коньках и полюбоваться салютом. Повезет тем, у кого есть своя машина, – они смогут вернуться домой в любой момент. А вот людям, у которых нет автомобиля, придется внимательно следить за временем, чтобы успеть на автобус в 2021 или уже в 2022 году.

Мэрия Владивостока пока не предоставила расписание общественного транспорта на 31 декабря. По словам пресс-службы администрации, информация появится ближе к празднику, примерно 24-27 числа, однако мы уже сейчас готовы отметить, что обычно работа автобусов продлевается на несколько часов. «Комсомольская правда – Владивосток» следит за обновлениями.

А пока мы напомним, какие развлечения в новогоднюю ночь ждут жителей и гостей дальневосточной столицы. Иммерсивное шоу на центральной площади города стартует в 20:00, в 22:00 в небо запустят салют, после чего можно будет немного посидеть дома и поесть оливье. А в 1:30 всех ждет выступление диджеев. Помимо этого можно повеселиться на катке, в центре которого расположен фудгородок.

Новогодняя ночь, по словам синоптиков, должна пройти без погодных сюрпризов. В Приморье 31 декабря будет умеренный мороз, а осадки могут выпасть только в северной части края.

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