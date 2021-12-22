Новогодние концерты 2021-2021 во Владивостоке: афиша, билеты, расписание

Жители Владивостока могут зарядиться новогодней атмосферой на праздничных концертах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый главный праздник, Новый год, не за горами. Если у вас все еще нет праздничного настроения, мы поможем его создать. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила афишу новогодних концертов 2021-2022. Мы подскажем, как хорошо провести время в период праздника.

Новогодние песни и народные инструменты

Приморская краевая филармония 23 декабря приглашает жителей и гостей Владивостока посетить концерт «Поем все вместе новогодние песни» (6+), чтобы настроиться на праздничную атмосферу. Новогодние песни для вас споют артисты филармонии в сопровождении ансамбля русских народных инструментов «Садко».

На сцене малого зала филармонии выступит вокальное трио «Грация»: лауреат регионального конкурса Наталья Брылёва, дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова и Ирина Кучинская. Кроме них вас удивят Людмила Якунина, Елена Морозова, Дмитрий Толстых, лауреат всероссийского конкурса Ольга Андреева и Натали Коршикова. Сопровождать выступление артистов будет ансамбль русских народных инструментов «Садко»: заслуженный артист РФ Валерий Сергеев – баян, лауреаты международных конкурсов Павел Белошниченко – домра, Василий Коробейников – балалайка, Сергей Токарев – балалайка-контрабас, Владимир Котляров – ударные. Партию на фортепиано исполнят заслуженный артист России Леонид Букин и дипломант международных конкурсов Анатолий Медведев. Ведущей мероприятия будет музыковед Елена Шелякина.

Стоимость билетов: 500 рублей. Начало в 18:30, продолжительность – полтора часа.

Концерт, который исполнит ваши желания

В среду, 29 декабря, Приморская краевая филармония предлагает владивостокцам посетить шоу-программу «Голубой огонек в Филармонии» (6+). Как утверждают организаторы мероприятия, выступление подарит вам волшебное настроение, которое с ударами праздничных курантов может совершить чудо и позволит вашим мечтам сбыться.

На сцене филармонии выступят лауреаты региональных конкурсов: Юлия Макеич, Николай Буров и Дмитрий Сабитов. Также вы сможете услышать эстрадно-вокальный дуэт Натали Коршиковой и Константина Мищенко, лауреата международных конкурсов Елену Барыкину и заслуженного артиста России Валерия Сергеева. Кроме них атмосферу праздника вам подарит вокальное трио «Грация»: лауреаты и дипломанты региональных и международных конкурсов Наталья Подпоринова, Ирина Кучинская, Наталья Брылёва. Свой талант продемонстрируют и артисты спортивно-бального клуба «Флеш-Данс» Наталья Маркина и Александр Пахилов. Ведущей мероприятия будет Людмила Кравец.

Начало концерта в 18:30, продолжительность – полтора часа. Цена билета – 400, 600, 800 рублей.

Новый год можно встретить с приятной компанией под гитару

Приморская государственная картинная галерея приглашает посетить рождественский вечер «Романс о гитаре» (0+).

В субботу, 25 декабря, в стенах галереи состоится праздничный концерт, на котором вы услышите лютневую музыку 16-17 веков и испанскую народную музыку. Из современных композиций будут играть фрагменты джазового гитариста Мики Бэйкера, песня «Nothing Else Matters» группы Metallica, «Stairway To Heaven» группы Led Zeppelin, авторские произведения Виктора Барскова. Также вы сможете послушать стихотворения Александра Блока, Роберта Рождественского, испанского поэта Гарсиа Лорка и других авторов.

На мероприятии выступят Виктор Барсков с гитарой и Аэлита Степанова – чтец.

Виктор Барсков – российский композитор и один из лучших гитаристов-педагогов Владивостока и Приморья. Он сотрудничает со струнным квартетом Тихоокеанского симфонического оркестра. В мероприятии «Романс о гитаре» также выступят ученики Виктора Барскова.

Аэлита Степанова – артист, работает в жанре художественного слова.

Среди музыкальных инструментов вы услышите не только фламенко и современную классическую гитары, но и гитару, которой более 140 лет.

Начнется концерт в 16:30 в главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи по адресу Алеутская, 12. Стоимость билетов: 500 рублей – взрослые, 400 рублей – пенсионеры, студенты, 300 рублей – школьники.

Напомним, что для посещения концертов необходимо предоставить QR-код о прохождении вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе (подтверждающий, что с момента выздоровления прошло не более 12 месяцев) или медотвод. При себе также необходимо иметь паспорт. Посетители младше 18 лет допускаются без справок и QR-кода, но обязательно должна быть маска.

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