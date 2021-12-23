Будущее Приморья: развитие экономики, строительства и туризма

Это красивое чистое озеро - отработанный карьер. Фото предоставлено ООО «Карьер Приморский»

В 1990-х годах в поисках лучшей жизни люди активно уезжали с Дальнего Востока. А тем, кто остался, приходилось прикладывать все силы, чтобы пережить непростое время. Но этот регион действительно уникальный: и по экономическому, и по экологическому потенциалу. Похоже, это начал понимать крупный бизнес. И теперь в его планах не просто выжимать местные ресурсы, а вкладываться в долговременное развитие. Причем необходимость грамотного выстраивания дальневосточной экономики понимают на федеральном уровне. Это означает, что деньги сюда будут поступать серьезные.

ПРО СПУТНИК

Напомним, что в начале сентября на Восточном экономическом форуме министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» подписали соглашение о создании нового города Спутник. Минстрой Приморского края уже выделил под него участок площадью 383 гектара. По замыслу строительство Спутника поможет создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник: такое количество жителей вместе дадут Спутник, Владивосток и Артем. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, Спутник - прагматичный проект, который в первую очередь направлен на строительство нового жилья. Его разместят на территории опережающего развития «Надеждинская», где уже реализуют 71 инвестиционный проект, а рядом с ним территория опережающего развития «Западная». Уже разработана программа «Дальневосточный квартал», благодаря которой инвесторы-застройщики получат статус резидента территории опережающего развития и сопутствующие ему налоговые льготы и меры поддержки Минвостокразвития России. В обмен на это они будут инвестировать в проекты комплексной квартальной застройки. Это поможет застройщику предложить людям жилье по ценам ниже среднерыночных, которые сейчас, прямо скажем, кусаются. Суть активной застройки Дальнего Востока - переломить сложившуюся тенденцию к оттоку жителей, сделать его таким, чтобы здесь хотелось жить, работать и строить свою судьбу.

После работы «Карьера Приморский» озеро становится местом отдыха и рыбалки. Фото предоставлено ООО «Карьер Приморский»

ПРО ДОРОГИ

Еще в октябре в эфире Радио «КП» - Владивосток» губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил, почему уверен в успехе строительства Спутника.

- Во Владивостоке стесненные условия для масштабного строительства. Решение о городе Спутнике, комплексной застройке поддержано руководством страны. Выделят средства на инфраструктуру. Будет хорошая трасса до Большого Камня и, возможно, Находки. Там хорошие перспективы, рядом ТОР «Надеждинская», - отметил губернатор.

По словам Олега Кожемяко, в следующем году закончат еще и строительства важной трассы Владивосток - Находка - порт Восточный до Царевки. Также в 2022 году продолжат ремонт дорог, в частности по таким направлениям, как Раздольное - Хасан, Осиновка - Рудная пристань, Душкино - Ливадия, Покровка - Галенки, Михайловка - Турий Рог, Шкотово - Партизанск. Губернатор подчеркнул, что на все эти направления уже заложены денежные средства.

К ВЫЗОВУ ГОТОВЫ?

Уже нет сомнений, что активной стройке в Приморье быть. Но строительство высоток и дорог невозможно из воздуха. Где развернувшиеся стройки будут брать материалы и хватит ли местных мощностей на амбициозные задачи? С таким вопросом мы обратились в «Карьер Приморский»: эта компания в течение пяти последних лет занимает первое место в регионе по добыче строительного песка, который предприятия Приморского края используют для производства высокомарочного бетона и железобетонных изделий. Если уж кто и знает ответ на вопрос, потянем ли стройку века, то специалисты «Карьера Приморский».

- Сейчас мы заканчиваем работы на старом участке и в 2022 году начнем новый проект на новом участке недр. У нас отлаженная технология добычи и поставки, именно это помогло компании добиться внушительных результатов: 40% песка в регионе - нашего производства. Готовы ли мы к новым вызовам? У нас более 20 собственных земснарядов различных конфигураций и производительности, поэтому мы быстро реагируем на потребности рынка. Если потребуется нарастить объемы поставок, мы готовы сделать это в любом регионе и выйти на новые для себя территории, где нужен песок. Поэтому для нас любая стройка, будь она хоть обычной, хоть стройкой века, не проблема. В следующем году мы начнем осваивать новый участок недр, чтобы обеспечить качественным материалом в достаточном количестве предприятия строительной отрасли Приморского края, - рассказал генеральный директор «Карьера Приморский» Константин Хоруженко.

Генеральный директор ООО «Карьер Приморский» Константин Григорьевич Хоруженко. Фото предоставлено ООО «Карьер Приморский»

ПРИРОДА НЕ ПОСТРАДАЕТ

Кстати, «Комсомолка» ранее писала о том, что на встрече Олега Кожемяко с полпредом ДФО Юрием Трутневым глава Приморского края анонсировал строительство двух мостов на острове Русском. Там же планируют выстроить вторую очередь Дальневосточного федерального университета. Трутнев на встрече заявил, что остров Русский еще не раскрыл свой потенциал: по мнению полпреда, нужно развить в этом месте индустрию отдыха. Похоже, федералы всерьез задумывают сделать Приморье привлекательным с точки зрения туризма. Тогда встает вопрос: а не подорвут ли все эти глобальные стройки уникальную экосистему, не погубят ли дальневосточную природу? Не превратит ли добыча того же песка наши земли в руины?

- Мы очень бережно и с уважением относимся к местным природным ресурсам. Наш метод добычи экологичен, он не имеет ничего общего с простой копкой грунта экскаватором. Землесосные снаряды работают на электричестве, от них нет выбросов в атмосферу. Дизельные мы используем только при невозможности получения промышленной электроэнергии либо при краткосрочной работе. Землесосный снаряд - это плавбаза с грунтовым насосом и пульпопроводом. Насос подает воду с песком по пульпопроводу на карту намыва (территория для складирования и хранения песка, огороженная валом из грунта. - Ред.), процесс не сопровождается шумом или выбросами пыли. Песок откладывается на карте, а вода через водосбросную систему возвращается обратно в забой. В результате после наших работ образуется глубокое чистое озеро, пригодное для садкового или нагульного рыбоводства, организации зон отдыха. Земснаряды нередко используются как раз для очистки водоемов от донных отложений. Поэтому мы не вредим природе, а, напротив, даже участвуем в проектах экологической направленности, - успокоил нас директор «Карьера Приморский» Константин Хоруженко.