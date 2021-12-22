На Камчатке горе-мамаша убила четырехлетнего больного сына запоем

В Петропавловске-Камчатском погиб четырехлетний мальчик. Фото: пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

В Петропавловске-Камчатском местную жительницу подозревают в смерти малолетнего сына. Женщина злоупотребляла алкоголем и не заботилась о здоровье ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

По информации пресс-службы,у 4-летнего сына жительницы Камчатки было врожденное заболевание слизистой оболочки тонкого кишечника. Из-за этого мальчик нуждался в специальном уходе. С сентября по декабрь женщина пила алкоголь и не соблюдала диету, которую прописали ребенку. В результате мальчик умер от истощения без специального питания.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает точные причины гибели мальчика. Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Ей грозят либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Уголовное дело все еще расследуется. В ходе проверок следствие выяснит, в каких условиях проживал мальчик.

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