Антирейтинг неплательщиков среди «управляек» Владивостока

Если возникает вопрос о некачественном предоставлении услуги теплоснабжения, обратитесь в УК, – советует Василий Гордиенко. Фото: пресс-служба «Приморская генерация» АО «ДГК»

Отопительный сезон во Владивостоке стартовал почти два месяца назад. Подключение в целом прошло успешно: однако спустя полмесяца и больше порядка 130 домов оставались без отопления. Энергетики с задачей справились: СП «Приморские тепловые сети» (филиал «Приморская генерация» АО «ДГК») сразу после окончания предыдущего сезона начали готовиться подавать тепло. А вот «управляйки», ТСЖ и ЖСК подвели. Время, когда соседи устраивали дежурство по подъезду, прошло: содержанием ЖКХ занимаются управляющие компании. Однако к осенне-зимнему сезону (ОЗП) часть УК подготовилась из рук вон плохо: 1% жилого фонда Владивостока остался в холоде с приходом зимы.

ДГК паспорт готовности (документ, подтверждающий готовность объектов энергетики компании сезону) получила в начале ноября. Провели необходимые ремонтные работы: заполнение всех магистральных теплотрасс в зоне ответственности компании. Однако солидный фронт работ лежит на плечах муниципального городского предприятия и управляющих компаний, обслуживающих дома.

– Подключение тепла проходило постепенно в связи с тем, что специалисты управляющих организаций открывали доступ теплоносителю в жилые дома самостоятельно. Поэтому для некоторых жителей отопительный сезон мог начаться на день-два позже. Также позднее подключение связано с ремонтами на разводящих тепловых сетях, находящихся на балансе муниципального городского предприятия, – рассказал замдиректора по теплоснабжению СП «Приморские тепловые сети» Василий Гордиенко.

Кто виноват?

Согласно действующим законам специалисты «управляек», отвечающие за доверенное им имущество, должны самостоятельно подготовить дом к предстоящей подаче тепла. Речь идет об опрессовке и промывке газо- и водоснабжения. Требования проверяет ПТС, и только тогда УК получает акт готовности «к зиме».

По словам Василия Гордиенко, такой пропуск получили не все: это и повлияло на качество теплоснабжения в квартирах горожан.

– Есть у нас управляющие организации, которые в силу, возможно, своей недостаточной компетенции, не совсем идеально подготовили свои многоквартирные дома к ОЗП. Таких домов – около 1%. По этим домам неоднократно были выписаны предписания на устранение замечаний. Наши специалисты посещали данные жилые дома для контроля за устранением замечаний. Самое частое – необходимость качественного проведения опрессовки и промывки системы.

Если у потребителей возникает вопрос о некачественном предоставлении услуги теплоснабжения, то ему необходимо обратиться в свою управляющую организацию, которая должна составить об этом акт и передать в ДГК. Будет созвана комиссия, включающая наших специалистов, представителей компании-транспортировщика и управляющей организации, с целью выяснения причин низких параметров. Но, конечно, мы обязательно смотрим, не находится ли данная управляющая компания в списке не допущенных к ОЗП, – рассказал Гордиенко.

Списки УК, имеющих замечания, составляет ПТС – кроме того, помимо предписаний, компания может обратиться в надзорный госорган. К слову, последний метод – крайне эффективный.

СП «Приморские тепловые сети» постоянно обновляют антирейтинг злостных неплательщиков среди УК, ТСЖ и ЖСК, задолжавших энергокомпании крупные суммы за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения.

Такие компании могут собирать с жильцов платежи за коммуналку, однако переводить их энергетикам не торопятся. ДГК не может работать бесплатно или в долг: нужно вкладываться в производство, ремонт и модернизацию электрических и тепловых сетей. Недобросовестные управляющие компании, уклоняющиеся от оплаты долгов и пени, пойдут на судебные разбирательства.

Специалистами проведены средние, малые и крупные ремонты на энергообъектах в ходе подготовки к ОЗП. Фото: пресс-служба «Приморская генерация» АО «ДГК»

Антирейтинг неплательщиков на 14 декабря 2021 года:

НО ТСЖ «Альянс»– задолженность более 3 миллионов 457 тысяч рублей;

ЖСК-87 –задолженность более 2 миллионов 789 тысяч рублей;

ООО «УК «Влад-Дом» – задолженность более 2 миллионов рублей;

ТСЖ «Парус» – задолженность более 1 миллиона 618 тысяч рублей;

ФГАУ «Росжилкомплекс» – задолженность более 1 миллиона 444 тысячи рублей;

ЖСК-109 – задолженность более 1 миллиона 326 тысяч рублей;

ТСЖ «Давыдова-40» – задолженность более 1 миллиона 249 тысяч рублей;

ООО «УК «Комплекс коммунальных услуг» – задолженность более 1 миллиона рублей;

МУПВ «Центральный» – задолженность более 1 миллиона рублей;

ТСЖ «Рассвет» – задолженность более 807 тысяч рублей;

ООО «Независимая УК» – задолженность более 639 тысяч рублей;

ЖСК № 57 – задолженность более 583 тысяч рублей;

ЖСК-41/42 – задолженность более 439 тысяч рублей;

Если на сетях ВПЭС ремонт – будет ли перерасчет?

«Приморские тепловые сети» гарантируют перерасчет жителям дальневосточной столицы, если на разводящихся сетях муниципальное предприятие «ВПЭС» проводило ремонтные работы.

Чтобы получить перерасчет, управляющей компании и ТСЖ необходимо подготовить акт: в нем должны быть отражены сроки и причины отсутствия услуги. Документ необходимо передать специалистам Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация», АО «ДГК»).

В платежных документах будут учтены периоды отсутствия услуг теплоснабжения, а сам перерасчет будет отражен в колонке «Перерасчет». Сам факт перерасчета будет установлен в квитанции по мере поступления актов, предоставленных УК.

О перерасчете

Помимо перерасчета, в декабрьской квитанции также жителям было проведено доначисление за начало отопительного периода. Согласно Постановлению администрации Владивостокского городского округа №3817 от 18.10.2021 отопительный сезон в столице Приморья начался 21 октября. В связи с утверждением в ноябре 2021 года норматива для расчета стоимости услуги отопления в октябре 2021 года в платежном документе будет сделано доначисление за 11 дней (с 21 по 31) октября. Сумму за пользование услугой отопления в октябре можно будет также увидеть в графе «Перерасчет».

В случае возникновения вопросов по начислению платы за услуги отопления и горячего водоснабжения можно обратиться по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

Все теплонасосные станции готовы к отопительному сезону. Фото: пресс-служба «Приморская генерация» АО «ДГК»

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