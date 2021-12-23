Дочь показывает на отца, брат – на сестру: новые подробности дела об убийстве и расчленении тела в пятиэтажном пентхаусе во Владивостоке

Молодой человек утверждает, что его отец не убивал зятя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ноябре известного адвоката во Владивостоке задержали по подозрению в убийстве зятя. История была громкая, о ней много рассказывали в СМИ. Расчленённое тело убитого нашла жительница города в заброшенном колодце, она же и обратилась в полицию.

Следствие идет, подозреваемый по-прежнему задержан, но признался, как выяснилось, только в том, что расчленил тело. И вот, у истории появился новый поворот – об этом рассказал сын задержанного, 19-летний Артем. Сразу оговоримся – все это лишь версии, не подтвержденные официально. Но, безусловно, следствие, и экспертизы позволят установить истину, а точку поставит суд.

ОТНОШЕНИЯ ТРЕСНУЛИ

Напомним, все случилось в пентхаусе на Маньчжурской. На момент преступления в нем жили дочь адвоката Инна (все имена вымышленные) со своим мужем Романом и двумя детьми, отец девушки Евгений Васильевич и люди, которым семья сдавала комнаты на четвертом этаже. Несчастье принесла ночная смска, но с этого момента стоит вернуться к самому началу истории.

У Инны с Романом в последнее время были проблемы в отношениях. Как уверяет Артем, спустя 11 лет брака она нашла любовника, встречи с ним были редкие, так как он живет на Сахалине, но переписывались они часто. Сценарий банальный, грустный и простой. Муж увидел переписку и избил жену. Та, в свою очередь, написала заявление в полицию и заявила - хочет развестись, но Роман был против, так как у них было двое детей, которых без отца он оставлять не хотел. По словам Артема, все эти события происходили примерно за месяц до трагедии:

- Мы с отцом пытались все уладить, муж сестры для нашей семьи был очень хороший человек. Единственное, когда он выпивал, ему крышу сносило. Но в семейном плане отношение только положительное к нему. Никто не хотел, чтобы они разводились, а она прямо настаивала на этом. Мы объясняли, что у них дети, бизнес, он пытался всеми силами с ней помириться, но бесполезно, - рассказал сын адвоката корреспонденту "Комсомольской правды - Владивосток".

В это же время у пары были финансовые проблемы, квартиру, которую они снимали, оплачивать больше не могли. У Инны было открыто несколько точек общепита по городу, но после пандемии осталась лишь одна, но и та дохода практически не приносила. Супруг удержать бизнес на плаву не мог, подрабатывал ремонтником, но этого было мало. Девушка обратилась за помощью к отцу. Дом большой, пятиэтажный пентхаус. Места для семьи было предостаточно, предложили поселиться в комнате брата на третьем этаже, так как он во время учебы жил в казарме.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Жить под одной крышей, пускай и в таком огромном доме, у супругов не получалось. Каждый день сопровождался ссорами и криками. Когда брата отпускали в увольнение, он слышал от сестры, как та говорила мужу, как же сильно она устала от этих отношений. В день, когда погиб Роман, Артема дома не было, парень был в казарме. То, что произошло в тот вечер, он узнал от сестры. Версия Инны была такой:

- Ее муж сидел на кухне, выпивал. Папа спрашивал у него, что случилось, но тот с ним разговаривать не захотел. Отец поднялся к себе на третий этаж, лег спать. Сестра готовила что-то, пока Рома пил, поднялась к себе, оставила внизу телефон. Ей начала звонить какая-то Татьяна Николаевна, трубки никто не брал, и тут пришла смска: «Спокойной ночи, зайка, я тебя люблю»...

В пресс-службе следственного комитета по Приморскому краю давали следующую информацию: конфликт возник между Евгением Васильевичем и его зятем из-за крупной суммы денег. По версии следствия, они оба находились в алкогольном опьянении и в разгар ссоры адвокат выстрелил в зятя. Потом расчленил тело убитого и спрятал в заброшенный колодец. В СМИ появилась информация о том, что в этом замешан и 19-тилетний сын адвоката. Однако, в следственном комитете Приморского края корреспонденту эту информацию не подтвердили.

Но у Артема есть своя версия произошедшего, которую ему рассказали родные. Изрядно пьяный муж сестры после прочитанной смски спустился в подвал и достал из сейфа пистолет:

- Видимо, он просто хотел ее припугнуть. Ну, не мог он хотеть ее убить. Хотел, наверное, просто пригрозить. Это неадекватно, я понимаю. Начал подниматься на третий этаж, где они жили в моей комнате, что-то кричал ей, она услышала, начала выходить из комнаты, а он как раз поднимался в этот момент. У нас дом все еще в ремонте, между последней лестницей и коридором большой лестничный отсек, о который постоянно все спотыкаются. И получилось так, что ее муж пьяный споткнулся и пистолет выпал, сестра испугалась, схватила оружие, направила ему в голову и нажала на курок. Даже встать не успел, как стоял на коленках, так и упал.

Парень рассказал, что в этот момент дома были дети сестры, она сама, отец и девушка, которая снимала на четвертом этаже комнату с ребенком. Все услышали хлопок, кроме младшего сына сестры, но не придали значения, в отличие от главы семьи. Евгений Васильевич проснулся, вышел из комнаты и увидел дочь, тело зятя и лужу крови, которая уже начала растекаться по лестнице. Девушка дрожала и рыдала, отец сначала не понял, что произошло. Подумал, что зять просто споткнулся и ударился головой, но потом увидел пистолет в руке дочери.

ЭТО ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ

По словам Артема, его отец вместе с сестрой оттащили тело в его комнату. Евгений Васильевич сказал девушке убрать кровь, пока это не увидели те, кто находится в доме, а сам замотал убитого в пакеты и одеяло. Затем они спустили его в подсобку под лестницу. Адвокат спросил у дочери, что делать с трупом, она же вспомнила о заброшенном колодце. Что тогда двигало людьми? Страх оказаться в тюрьме и оставить детей? В крайнем случае, ситуацию можно было бы преподнести, как самооборону, но назад поворачивать было поздно, адвокат расчленил зятя.

- Она его не рубила. Я ей верю, девочка, в конце концов. Отец признается, что грязную работу взял на себя и помог скрыть следы преступления. Части тела сложили, положили в багажник, сбросили все это в колодец и вернулись домой. Я в этот вечер не мог ни до кого дозвониться, сестра читала сообщения, но игнорировала. На следующий день она позвонила мне где-то в четыре часа дня, вся в слезах, выла в трубку, я первый раз ее такой слышал. Я подумал, что видимо, муж снова поднял на нее руку. По телефону ничего рассказывать не захотела, попросила приехать на набережную Спортивной гавани. Начальник отпустил меня из казармы на два часа. Приехал, увидел ее с полупустой бутылкой вина и сигаретой. Тут я уже понял, что, видимо, произошло, что-то ужасное, она ведь не курила до этого. Первые несколько минут она молчала, а затем сказала: «Я в своей жизни грех совершила», - поделился молодой человек.

На этой самой набережной сестра и рассказала брату, что произошло. Она призналась, что выкинула пистолет в урну рядом с кафе, что стоят вдоль набережной. По ее словам, пистолет уже был заряжен, сама бы снять его с предохранителя она не додумалась. Выходит, что ее жизни все-таки угрожали? Или версия, рассказанная ей и отцом, имеет свои погрешности? Парень позвонил папе, попросил заехать за ним и отвезти в казарму, мужчина уже понял, что сын обо всем знает.

Через несколько дней после этих событий молодой человек взял больничный и отпросился на неделю домой. Жильцов, к тому времени, естественно, выселили. Семья поехала в шашлычную под Артемом, пока дети играли на площадке, все трое стали думать, что делать дальше. Младший ребенок уже стал задавать вопросы, где папа, мальчику сказали, что тот уехал в командировку на полгода, он до сих пор не знает, что отца больше нет.

Все понимали, что рано или поздно погибшего объявят в розыск, глава семьи предложил дочери самой написать заявление в полицию о пропаже, чтобы отвести от нее все подозрения. Полицейские осмотрели камеры, на записи увидели мужчину, выходящего 26 июня из гостиницы рядом с их домом, похожего на ее мужа. Семья решила остановиться на этой версии.

СЕСТРЕНКА

- Она была очень мне благодарна, обращалась за помощью, финансов у нее практически не было, я давал деньги на детей из своих накоплений и стипендии. В августе она полетела к любовнику на Сахалин, на билет деньги тоже дал я, дети оставались с моим отцом. За эти пять месяцев она летала к нему неоднократно, наверное, раз пять. Деньги у папы не просила, потому что в 2015 году папа переписал на нее дом договором дарения из-за его долгов, а через год она взяла без его разрешения под залог дома кредит в пять миллионов. Он узнал об этом спустя месяц от знакомых, поговорил с ней, сказала, что сделала это, потому что знала, что он не разрешит. Кредит она взяла на бизнес, но в итоге ушла в минус. Ничего она не выплачивала, у меня была доля в бабушкиной квартире, ее я продал и вложил полтора миллиона, она тоже какие-то копейки внесла, остаток 3 100 000, но никто не платит, - объяснил сын подозреваемого.

У троих был договор, что если труп найдут, а все понимали, что рано или поздно это произойдет, так как место выбрали ненадежное, они не сдадут друг друга. 24 ноября мужчина встретился с сыном и рассказал, что труп нашли. Об этом написали в местном чате, и он сам увидел полицейских у колодца. Они поехали домой, но сестры и детей дома не было. Звонить ей не стали, подумали, что нет смысла, ведь она тоже состоит в чате и скорее всего уже в курсе. Время было десять часов вечера, а ее все не было. Почему мужчины не позвонили девушке, неужели такое позднее отсутствие не вызвало подозрений? Логично было бы в первую очередь все-таки сообщить ей о том, что труп нашли, а не надеяться на сообщения в чате.

В половине одиннадцатого в дом постучали. Артем открыл дверь, дальше с его слов омоновцы положили его лицом в пол, сказали, что разговаривать с ним будут уже в отделении. Там ему показали фотографию того, что осталось от тела и спросили, зачем он это сделал. Поначалу парень не хотел рассказывать, что произошло. Был ведь уговор, сказал, что расскажет все, только если это посчитают нужным отец и сестра. Но Инна уже поступила по-другому:

- У меня и в голове уложиться не могло, что это моя сестра написала на нас заявление. Мол, отец убил, а я расчленил тело и сбросил в колодец. Хорошо, что в книге учета было доказательство того, что я находился в этот вечер в казарме, так что подозрения в убийстве позже сняли. Еще при задержании меня били, один из сотрудников спросил сколько я могу предложить, чтобы меня отпустили домой. Я предложил 70 тысяч, сказали на троих мало, я повысил до ста, это были все мои накопления.Сглупил, что так поступил, все эти деньги сейчас под следствием. Мы с адвокатами писали заявление на вымогательство со стороны сотрудников, естественно все отрицают.

В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю другая версия произошедшего: в производстве следователя СК находится уголовное дело по факту убийства и сотрудники пытаются разобраться, кто к этому причастен. В связи с этим молодой человек решил передать взятку одному из полицейских в размере 100 тысяч рублей, но тот ее не принял. Это сейчас расследуется отдельно.

Сына адвоката закрыли в изоляторе временного содержания, где он отсидел пять дней, после чего прошел районный суд, где ему назначили запрет на общение со свидетелями по взятке, в том числе и с сестрой. Молодой человек сообщил корреспонденту, что 22 декабря прошел второй, уже краевой суд по взятке, ходатайство прокурора, о заключении парня под стражу не удовлетворили.

И ЭТО ДАЛЕКО НЕ КОНЕЦ

- После первого суда меня отпустили домой с мачехой, мне там запретили появляться, так как дом находится под следствием, сейчас там никого нет. Разрешили забрать необходимые вещи, я хотел забрать машины, чтобы было на чем передвигаться. Захожу в гараж, машин нет. Я сразу понял, что это дело рук сестры, ключи то были в автомобилях, а у нее к дому был свободный доступ, - поделился парень.

Он написал заявление об угоне, потому что понимал, что забрала она их не просто так. Ведь свое авто, по словам парня, у нее и так было. Молодой человек проверил комнату отца, из нее пропало все золото и деньги. Он подозревает, что сестра хотела продать его машины, так как была уверена, что его тоже отправят в СИЗО за взятку. Сотрудники ДПС через 6 дней нашли одну из машин, за рулем сидела та, с кого все это и началось.

В итоге, все показывают друг на друга: дочь на отца и брата, отец на дочь, брат – на сестру... Разобраться в этой запутанной истории еще предстоит следователям. Адвокат сейчас находится в СИЗО, Инна пока признана потерпевшей и живет вместе с детьми у подруги в Артеме. По словам нашего рассказчика, у девушки все хорошо, она ни в чем себе не отказывает, ходит по клубам и ресторанам. Мы продолжим следить за развитием событий.

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