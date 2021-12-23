Салюты и фейерверки на Новый год 2022 во Владивостоке: время и где посмотреть, площадки для запуска

Для официального пиротехнического шоу выделили четыре площадки. Фото: Вадим ПОПОВ

В новогоднюю ночь небо над Владивостоком сверкает яркими красками. Фейерверки во дворах запускают жители всех районов города. Официальный салют на Новый год во Владивостоке в ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 прогремит в разных уголках города. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, во сколько начнется и сколько продлится пиротехническое шоу, где будут запускать салюты, а также откуда лучше посмотреть световое представление.

В этом году городские власти определили четыре точки для запуска фейерверков. В 22:00 яркое пиротехническое шоу начнется на площади Борцов Революции, на острове Попова, в селе Береговое и поселке Трудовое. На все запуски отведено шесть минут.

Откуда посмотреть салют в центре

Увидеть салют можно будет, как обычно, непосредственно на центральной площади и с различных видовых площадок. Например, хороший обзор должен открыться с новой смотровой площадки на сопке Бурачка, с площадки перед Приморской сценой Мариинского театра, с Тигровой сопки, с проспекта Красоты, а также с возвышенности в районе улицы Березовой, что находится на Чуркине под Золотым мостом. Кроме того, видно фейерверк будет и с Морского вокзала, набережной Цесаревича и Корабельной набережной.

Чем заняться еще в новогодний вечер

В праздничный вечер в центре Владивостока будет работать фудгородок, построенный вокруг него городской каток, а также жители и гости дальневосточной столицы смогут насладиться новогодней программой. Кроме того, на улице Адмирала Фокина работает ярмарка «Сделано в Приморье. Зимняя сказка». Также в сквере «Россия – моя История» на Аксаковской, 12, открылся волшебный мини-городок, вдохновленный сказкой «Снежная Королева». Все объекты являются декорацией для снимков. В ночное время фотозона превращается в световое мини-шоу: композиция оборудована диодами. Для детей работает ледяная горка.

Главное, после всего успеть уехать домой. Мэрия Владивостока рекомендовала перевозчикам продлить рабочий график до часу ночи, однако компании частные, поэтому окончательное решение за руководителями предприятий.

Какой будет погода 31 декабря

По предварительному прогнозу Примгидромета, новогодняя ночь вполне позволит жителям и гостям Владивостока погулять на улице, а значит, и полюбоваться красочным фейерверком. Как отметил глава метеорологического учреждения Борис Кубай, осадки во Владивостоке маловероятны, но в некоторых районах Приморья может пойти слабый снег. Более детальный прогноз погоды будет озвучен после 25 декабря.

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