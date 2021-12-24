Журналист из Приморья о конференции с Путиным: коллеги говорили "Ира, надевай красное"

Журналистка ОТВ-Прим подняла проблему "однушки за 8 миллионов рублей" в Приморье. Фото: принтскрин трансляции на YouTube "Комсомольская правда"

Большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным прошла накануне, 23 декабря. Журналисты интересовались всем: от выплат в период ковида до геополитики, от помощи в строительстве до веры Путина в Деда Мороза. Журналистке из Приморья Ирине Трофимовой (ОТВ-Прим) удалось задать острый вопрос - о заоблачных ценах на жилье в Приморском крае. Корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» удалось пообщаться с Ириной и узнать, поможет ли проблеме всеобщая огласка, как готовятся к такой важной конференции и почему красный цвет - в приоритете.

- Вчера вы побывали на большой пресс-конференции Путина, подняли острую тему и задали вопрос о высокой стоимости жилья. А что еще хотелось бы спросить, если бы была возможность?

- Уже когда разговор был закончен, я подумала, необязательно было задавать только серьезные вопросы. И мне было интересно, купается ли Путин в Японском море, и если купается – то где именно?

- Ирина, как обстановка внутри самой «журналистской кухни»? О чем говорили с коллегами, были ли те, кто волновался?

- Журналисты, как правило, не волнуются. Я не видела нервничающих людей. Журналисты, которые попадают на мероприятия такого уровня – они просто работают. Для телевизионщиков: и видео слить, и все переписать, и какой-то продукт выдать заранее. К счастью, все [в рамках пресс-конференции] обустроено: есть пресс-центр и техника. Есть ребята, которые с текстом работают – работают в своем направлении. Атмосфера пресс-конференции – она какая-то теплая, все встречают друг с друга с уважением. Это большая и теплая тусовка, все относятся друг к другу хорошо. Перед конференцией накрыли небольшой буфет, чтобы журналисты, которые по пять часов будут сидеть, успели перекусить: было много вкусного, и пирожки с брусникой, и творожный пудинг.

- То есть, конкуренции нет? Все знакомы?

- Все в равных условиях! Совершенно. Твой результат и результат конкурентов зависит от навыков: скорости работы и оперативности. Всем предоставлены равные условия.

- У другой журналистки из Приморья Марии Цирлиной, которая пришла с примечательным плакатом «Я Маша – из Владивостока», его забрали – якобы был слишком вызывающий. Это правда? Были ведь и другие выделяющиеся плакаты. И расскажите о вашем.

- Я сидела чуть сбоку, с ней еще, к сожалению, пока не знакома. Конечно, слышала нашумевшую историю про Марию Соловьенко, к ней, возможно, была отсылка.

Табличка Маши Цирлиной была действительно очень яркой: черные буквы на желтом фоне. Но она была примечательна в пределах рамок и не выбилась из общей картины. Я не видела своими глазами [как забрали плакат]. Я сначала держала плакат с надписью «однушка за восемь миллионов», он был написан простым маркером. Потом уже поняла, что издалека плохо читается. И я просто написала «ДФО» красной помадой. И на «ДФО» среагировал Песков, то есть, это важно, чтобы табличка была читаема.

- Продолжая тему, хочется узнать и о вашем образе. Вы были в ярком голубоватом пиджаке, который контрастировал с желтой лентой – это как-то было продумано заранее? Привлекло внимание?

- Нет, надела пиджак просто тот, который мне нравится. Коллеги, которые уже бывали на пресс-конференциях, настойчиво рекомендовали: Ира, надень красное. Тех, кто в красном, всегда спрашивают. В красных пиджаках, в красных платьях, с красными табличками – всех спрашивали, Песков часто на них указывал, в том числе в красном была Ксения Собчак. Цвет, действительно, влияет на восприятие: коллеги шутили, что скоро весь зал будет в красном.

- Это ваша первая пресс-конференция с президентом? Почему не выступили от родного региона, вы же приехали из Читы?

- Да, была впервые. Очень хотелось, очень интересно. Я приехала в Приморье по личным мотивам: за любовью, вышла в апреле 2021 года во второй раз замуж, именно поэтому переехала. Очень люблю Владивосток, Читу – тоже, но Владивосток покорил морем и климатом. Считаю, что зря ругают.

- Вернемся к «серьезностям»: как считаете лично вы, поможет ли огласка проблемы жилья региону? Реальны ли амбиции Олега Николаевича [Кожемяко] снизить цены в ближайшие два года?

- Считаю, что Олег Кожемяко – очень сильный глава региона. И я имею возможность сравнивать два региона, так как глубоко знаю повестку Забайкалья. К Приморью много внимания от федерального центра, да и в целом за Дальним Востоком пристально следят. Делается многое: я езжу по съемкам по многим местам, и вижу реальных людей – их жизнь постепенно улучшается. Чего стоит то, что Приморье стало лидером по ДФО в темпах строительства. Стремительно решают проблему сирот, практически удалось справиться с проблемой обманутых дольщиков – тех, кто потерял жилье. Переселяют из аварийного жилья и довольно успешно. Выйдет ли снизить цены – не знаю, но как минимум сдержать рост определенно удастся. Посмотрим, удалось ли нам привлечь внимания к теме.

- Спасибо, что подняли актуальную тему и что побеседовали с нами. Ждем вас во Владивостоке!

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