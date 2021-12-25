Рождество 2022 во Владивостоке: программа мероприятий для взрослых и детей

Владивостокская церковь Пресвятой Богородицы приглашает Владивостокцев отпраздновать Рождество. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рождество – один из главных христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Почти весь мир стремится отпраздновать это важное событие. Православные отмечают этот день 7 января, а католики – в ночь с 24 на 25 декабря. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, какие события, в том числе и службы, запланированы на Рождество 2021-2022 годов, православное и католическое.

Католики празднуют такую важную дату 25 декабря по Юлианскому календарю, то есть по старому стилю. Владивостокская церковь Пресвятой Богородицы (католический костел на улице Володарского, 22) опубликовала программу мероприятий и церковных служб, которые можно посетить в период праздника.

В субботу, 25 декабря, в церкви будут праздновать Рождество. В 11:30 начнется концерт колядок, а в 12:00 торжественная месса на русском языке.

В воскресенье, 26 декабря, день Святого семейства – который отмечают каждое последнее воскресенье после Рождества. В этот день в 12:00 жители Владивостока могут посетить мессу на русском языке, а в 20:30 – на вьетнамском.

А в понедельник и вторник, то есть 27 и 28 декабря владивостокцы приглашаются на Рождественские концерты (12+), которые пройдут в церкви.

Как заявили организаторы, программа мероприятия в этом году будет особенной, так как музыка британского композитора Бенджамина Бриттена окунет вас в атмосферу старой Англии. А после вы услышите русские и немецкие рождественские мелодии, классиков таких как Моцарт и Петр Чайковский.

- Два дня удивительных праздничных концертов (традицию нельзя нарушать!) в атмосфере готических сводов Собора, великолепной акустики, в соединении совершенной музыки, звука органа, хора, и, конечно же, оркестра, - отметили организаторы.

Начало концертов в 19:00, стоимость билетов 400-1000 рублей.

Немалая часть мира празднует православное Рождество 7 января по Григорианскому календарю, то есть по новому стилю. Конечно, Владивосток не исключение. В ночь с 6 на 7 число, как правило, происходит служба в храме на Покровском парке. Однако в настоящий момент неизвестны подробности мероприятия. «Комсомольская правда – Владивосток» уточнит и опубликует их позднее.

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