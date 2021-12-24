График работы медицинских учреждений Владивостока на Новый год 2022

Новогодние праздники - тяжелое время для дежурных бригад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии Нового года жителей Приморья интересует не только праздники, но и безопасность: можно ли получить медпомощь в дни всеобщих гуляний? Медучреждения Приморья будут работать по измененному расписанию: рассказываем, в какие дни и какую услугу можно получить в больницах и поликлиниках края в новогодние каникулы в период с 31 декабря по 8 января.

Закрыты поликлиники будут 1,2,7 и 9 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Посетить поликлинику в Приморье можно 31 декабря (с 9 до 15 часов), 3 января (с 9 др 15 часов), 4 и 6 января (с 8 до 20 часов), 8 января (с 9 до 15 часов). В праздники поликлиникам рекомендуют вести усиленное дежурство для неотложной помощи. Все бригады будут выезжать на инфекционные вызовы на дом.

- В эти дни [объявленные рабочими в поликлиниках] специалисты обеспечат выписку или продление листков нетрудоспособности, выписку рецептов, в том числе льготных рецептов на получение сильнодействующих препаратов, работу врачебной комиссии, - заключили в пресс-службе.

ПЦР-тестирование будут проводить во время работы поликлиник в обычном режиме. Вакцину от коронавируса можно поставить 31 декабря, с 3 по 6 января и с 8 по 10 января. Амбулаторные инфекционные центры не будут работать только 1 января.

С признаками COVID-19 31 декабря можно обратиться с 9 по 15 часов, а со 2 по 10 января - с 8 до 20 часов.

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