Встречаются со СПИДом или туберкулезом: о проблемах трудовых мигрантов и застрявших во Владивостоке иностранцах рассказали специалисты

Среди приезжих работников есть ответственные и порядочные, впрочем, работодатели тоже разные. Из архива «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопросы, касающиеся мигрантов, то и дело обсуждаются, практически в каждом регионе России. В основном речь идет о людях, которые приезжают в нашу страну на заработки, и Приморье – не исключение. Некоторые из них работают легально, другие же – не выходят из тени, рискуя быть выдворенными из страны. О трудовых мигрантах, их проблемах и в целом о миграционной политике в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» рассказали специалисты.

Разобраться лучше в актуальной и интересной теме «КП» помогли: Дмитрий Яворский, руководитель приморского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России; Елена Дикова, заместитель начальника разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю и Дмитрий Соломанюк, заместитель начальника отдела иммиграционного контроля УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники полиции ответили на актуальные вопросы в эфире радио «КП-Владивосток» Фото: Екатерина МАКСИМОВА

С 29 декабря вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон 274 – «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Этим законом предусмотрено, что у всех иностранцев, которые прибыли в нашу страну на работу или на срок больше трех месяцев, будут снимать отпечатки пальцев. Также гости России обязаны будут пройти медкомиссию и сфотографироваться, чтобы их занесли в общую базу.

Нелегальная работа

- Периодически в СМИ появляются новости о проверках работодателей на предмет незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности. Сколько и какие нарушения чаще всего выявляются?

Дмитрий Соломанюк

- За этот год в ходе проверочных мероприятий миграционный контроль привлек 1077 работодателей, которые незаконно наняли иностранных граждан. Именно за допуск к трудовой деятельности привлечено 468 человек. Это те люди, которые трудоустраивают иностранных граждан, не имеющих патента или разрешения на работу, то есть нелегальных работников.

- Какая механика привлечения нелегальной рабочей силы?

Дмитрий Соломанюк

- Начнем с того, что так поступают несознательные работодатели. Их немного, но они есть. Меры профилактики все-таки дают свой положительный эффект, и таких людей становится меньше с каждым годом. Мы доводим до нанимателей, что брать на работу надо тех, у кого есть патент или разрешение на работу.

Нас интересует непосредственно порядок выявления таких работодателей. К нам или в МВД поступает информация или обращение, что на таком-то адресе работают иностранные граждане. Не факт, что они трудятся нелегально, но информация поступает, и мы ее сразу проверяем. Если выявили, что есть нелегальные мигранты, то мы наказываем их за работу без документов – штраф до двух тысяч рублей. Но может быть и дополнительное наказание, но уже судом, – выдворение (запрет въезда на территорию России). Иностранцы этого боятся, и именно такие меры влияют на них.

Дмитрий Соломанюк Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Заложники ситуации

- Почему остались жители Северной Кореи во Владивостоке?

Елена Дикова

- Граница была закрыта в одностороннем порядке, и они не успели выехать. И если с некоторыми странами существует хотя бы чартерное авиасообщение, то с северными границами нет вообще никакого. Они заложники ситуации, иностранные граждане не могут никуда деться.

- Сколько их осталось в Приморье?

Елена Дикова

- Около двух тысяч. Они были бы рады уехать: им нужно как-то жить, но зарабатывать на эту жизнь они не имеют права из-за санкций. Сейчас с этим ничего не сделаешь.

Елена Дикова Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Помощь трудовым мигрантам

- Приморский филиал «Паспортно-визового сервиса» был открыт совсем недавно. Что входит в задачи центра?

Дмитрий Яворский

- Первая задача Приморского филиала — оказание помощи в оформлении документов иностранным гражданам, чтобы они могли официально и законно работать, находясь на территории РФ. Вторая задача – оказание содействия органам внутренних дел в работе с иностранными гражданами, поскольку сотрудников, заставших реформу (проходившую в 2011-2012 годах с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов России) и носящих специальные звания — сократили, а объем работы — остался прежним. Поэтому для более техничного выполнения работы, а именно, помощь в оформлении иностранных граждан, был создан «Паспортно-визовый сервис».

-Как данный сервис помогает в решении вопроса миграционной политики?

Дмитрий Яворский

- Именно в наш филиал иностранные граждане обращаются для оформления необходимого пакета документов. Им предоставляются консультации, услуги и помощь в заполнении заявлений. Сервис работает по принципу единого окна, как в МФЦ. Иностранные граждане обращаются в окно и решают все свои задачи, вплоть до перевода документов, сдачи экзаменов на знание русского языка с выдачей сертификатов и прохождение медицинской комиссии. Также сервис содействует в дальнейшей передаче пакета документов в органы внутренних дел для проверки и оформления основного документа.

Дмитрий Яворский Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Дорогая рабочая сила

-Какие наказания ждут работодателей в случае выявления нарушений в данной сфере?

Дмитрий Соломанюк

- Данные работодатели привлекаются по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства). Есть определенная градация по наказанию: если привлекли юридическое лицо — штраф от 250 до 800 тысяч рублей с приостановкой деятельности, если это физическое лицо от 25 до 50 лет – штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае, когда работодатель привлекает одного иностранного гражданина — штраф составляет 250 тысяч рублей, если привлекается 4 нелегальных работника, например, то сумма штрафа увеличивается за каждого последующего и составляет около 1 миллиона рублей.

- Как оправдывают себя работодатели?

Дмитрий Соломанюк

- Как правило, работодатели говорят, что кто-то из прорабов не доглядел, так как большой объект и нет возможности за всем уследить. Они сами признают, что с иностранными работниками нужно быть внимательней, иностранцы имеют привычку своевольничать, — могут меняться между собой даже при наличии личных пропусков — один не смог, другой его решил подменить, чтобы зарплату не терять.

Дмитрий Яворский

- Знакомая ситуация, я работал в учреждении, где вход в организацию осуществлялся по пропускам. Наемный работник вошел не под своим пропуском и утверждал, что это его документ, хотя все понимали, что он подменял владельца документа, так как тот болел. Опять же, чтобы не потерять деньги.

Пакет документов

-Какие документы нужны иностранному гражданину для получения разрешения на работу?

Дмитрий Соломанюк

- Прежде всего, иностранному гражданину нужно медицинское заключение о том, что он не болен никакими инфекционными заболеваниями. На нашей практике часто встречаются люди с различными заболеваниями: от туберкулеза, СПИДА до коронавируса. Без наличия медицинского заключения невозможно получить разрешение на работу. Также необходимо иметь при себе: миграционную карту, временную регистрацию гражданина по месту жительства, нотариальный перевод документов на русский язык и сертификат, подтверждающий знание русского языка определенного уровня (сертификат 3-х уровней для разных условий: трудоустройства, временного проживания и для гражданства).

-Какое количество времени занимает сбор всех документов?

Дмитрий Соломанюк

- Основной документ можно сделать за 1-2 недели. Все процессы проходят достаточно быстро, медицинская комиссия по всем правилам сбора анализов, их обработки и выдачи занимает до 3-х дней. На доставку и получение сертификата о подтверждении знания русского языка определенного уровня уходит 3 дня. Далее документы передаются в управление по вопросу миграции для проверки и обработки предоставленных данных. Изготовление документов занимает от недели до 10 дней.

У нас свои правила, у нас свои законы

- Сколько трудовых мигрантов попадает в Приморский край нелегально?

Дмитрий Яворский

- Точных цифр и статистики нет. Все, кто заезжают в страну — встают на миграционный учет и обращаются за получением патента, информация о человеке появляется в базах данных. Есть иностранные граждане, которым въезд на территорию РФ запрещен. Если такой мигрант все же приезжает, то к нему применяются сопутствующие меры – дается определенное время для выезда из страны — гражданин обязан выехать в сроки, иначе будут применены меры в виде депортации. Если у иностранца закончился срок пребывания, разрешенный первоначально – 90 суток, то к нему применяются меры наказания по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ – штраф, обязательное выдворение и запрет на въезд в страну на 5 лет.

-Какие правила миграционного учета должны соблюдать иностранцы и работодатели?

Елена Дикова

- Иностранные граждане должны соблюдать сроки пребывания и выезда за пределы РФ, а также после пересечения границы должны быть поставлены на миграционный учет по месту фактического пребывания по истечению 7 рабочих дней. Что касается работодателей, они могут привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан только на основании разрешенных документов, будь то патент, разрешение на работу или трудовой договор.

Вакцину за свой счет

-Как вакцинируют трудовых мигрантов от коронавируса? Могут ли они получить вакцину бесплатно?

Димитрий Яворский

- Я лично занимался проблематикой вакцинации иностранных граждан. Мы организовывали пункты вакцинации с помощью наших медицинских партнеров. Данная услуга не является бесплатной. Иностранцам прививки ставят платно. Но также вакцинацию может оплатить и сам работодатель. У иностранного гражданина в любом случае должен быть подтвержденный ПЦР-тест для дальнейшего пребывания и работы. Вакцинация не обязательна в случае отрицательного ПЦР-теста.

-Послабления, введенные во время пандемии, повлияли на количество и качество мигрантов в стране?

Елена Дикова

- Количество иностранных граждан практически не изменилось, так как границы были закрыты. Из послаблений — на основании указов президента 274 и 364 – иностранные граждане, которые незаконно находились до 15 марта 2020 года, могли выйти из тени и урегулировать свое правовое положение путем получения патента или разрешения на временное проживание. Есть люди, которые получили гражданство. Такие люди вышли из тени, у нас их порядка 2200 человек.

Также были увеличены сроки действия виз, разрешения на временное проживание и вид на жительство. То есть, к примеру, гражданин Китая заехал на территорию РФ до 15 марта, и срок действия визы заканчивался через 2 месяца. Срок действия был продлен, и гражданин Китайской Народной Республики законно находится здесь практически до 30 сентября – полтора года. Иностранных граждан не выдворяли, никаких санкций не применялось, они законно находились на основании указа президента РФ.

Вместо послесловия

На фоне постоянно растущего числа мигрантов, перемещающихся по всему миру, в 2000 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 18 декабря днем признания роли и вклада мигрантов в развитие общества. В этот день в 1990 году приняли Международную конвенцию по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Миграция – это глобальное явление, обусловленное целым рядом факторов. И основной его причиной является стремление человека к достойной, безопасной и мирной жизни.

В ООН отмечают, что мигранты своими знаниями, связями и навыками способствуют созданию более сильных и устойчивых сообществ. Глобальный социальный и экономический ландшафт может быть сформирован благодаря эффективным решениям, направленным на борьбу с проблемами, возникающих в связи с возросшей мобильностью и перемещением людей.

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