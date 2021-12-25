Замерзаем вторые сутки, срочно увозим детей: часть Надеждинского района в Приморье в лютый мороз осталась без света и тепла

Жители Надеждинского района больше суток сидят без отопления и света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье многие жители Надеждинского района сидят без света и отопления уже вторые сутки. По некоторым данным, в районе произошла авария, но ее причины пока неизвестны. Об инциденте стало известно из социальных сетей. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с жителями коттеджного поселка Де-Фриз, которые подробнее рассказала, что произошло.

Как сообщила Анна, в поселке примерно в 02:50 выключили свет. Некоторые жители заявили, что подачу электричества скоро возобновят, поэтому люди не стали поднимать панику. Однако к утру ничего не изменилось, а кроме света пропало и отопление.

- Мы все стали звонить в службы, приехали Оборонэнерго, но ничего починить не смогли. Это было уже где-то 9 утра. Люди спешно собираются, увозят детей, так как все может перемерзнуть, - поделилась Анна.

Супруг Анны более подробно рассказал о ситуации. Константин подтвердил, что электричество пропало в три часа ночи. Люди звонили энергетикам, но они игнорировали звонки или перекладывали ответственность друг на друга.

- У многих замерзла вода и дома. Но если здания можно отопить, то на воду надо потратить немаленькие деньги.

Как дальше рассказал приморец, причиной отключения электроснабжения стал сгоревший трансформатор. Оборонэнерго сообщали об этом жителям, но так как это не их зона ответственности, они ничего не могли сделать. ДРСК поменяли трансформатор, и к 19:29 25 декабря подачу электроснабжения возобновили.

- Замена трансформатора заняла час. Так как все на электричестве, то есть вода и тепло, то с подачей сейчас все заработало. Но в связи с длительным отсутствием, все коммуникации перемерзли. Народ бегает с тепловыми пушками по колодцам и подвалам домов.

Но оказалось, что повода для радости нет. В 19:45 Константин сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что свет в поселке вновь погас.

По словам Константина, пропаже электричества предшествовали аварии с отключением фаз на оборудовании. И это далеко не первый случай. Ранее «Комсомолка» писала об отсутствии света в поселке Соловей-Ключ, Прохладное и Вольно-Надеждинское. Инцидентом занялась прокуратура.

Днем 25 декабря в лютый мороз жители села Вольно-Надеждинское, которые также остались без электричества, выходили на площадь города, чтобы привлечь внимание властей к их проблеме. Информация об этом появилась в социальных сетях. Люди записывали видеообращение президенту и собирали подписи.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой ДРСК, чтобы узнать, что стало причиной аварии и в какие еще населенные пункты обесточены. В ведомстве обещали прислать комментарии в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура проверит отключение света в сотнях домов Надеждинского района из-за аварии

Причиной стала поломка (подробнее...)

В новостройке Владивостока люди сидят без тепла и горячей воды уже три месяца

Жильцы переживают за здоровье свои детей и покупают конвекторы (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03