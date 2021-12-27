В Приморье на 84 году жизни скончалась Вера Арбатская – руководитель «Дома книги» и бывший мэр Арсеньева

Прискорбные вести появились в последний понедельник 2021 года: в этот день, 27 декабря, скончалась Вера Михайловна Арбатская. Бессменному руководителю «Приморского торгового Дома книги», почетного гражданина и бывшему главе Арсеньева было 83 года.

Вера Михайловна бессменно руководила известным многим жителям Приморья предприятием, а начала она в 1988 году, когда уже имела большой административный опыт работы на руководящих позициях. За свою долгую и насыщенную жизнь она успела побывать и директором школы, и даже мэром Арсеньева. Как отмечают близкие и коллеги, она всегда знала, как следует выполнять порученное ей дело.

– Только благодаря знаниям и умениям Веры Михайловны «Приморский торговый Дом книги» смог успешно пройти через все перипетии сложных лет. Ее талант руководителя сохранил и укрепил уникальное предприятие Приморского края, – вспоминают добрым словом коллеги. – Неравнодушное отношение к людям и к делу, которому отдавала все силы и способности, всегда будет служить примером.

За свою жизнь и активную работу Вера Арбатская получила многочисленные награды и звания, и два из них – почетный гражданин города Арсеньева и почетный житель Приморья.

Коллектив «Дома книги» выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким Веры Михайловны, редакция «Комсомольской правды – Владивосток» скорбит о потере.

Прощание с Верой Арбатской состоится 30 декабря 2021 года в 12:00 в Покровском кафедральном соборе Владивостока по Океанскому проспекту, 44.

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