Теперь - табу. Мэрия Владивостока осадила рыбаков новым постановлением

Рыбаки Приморья игнорировали предупреждения краевого МЧС - вероятно, и запрет не окажет воздействия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересное постановление подписал мэр Владивостока Константин Шестаков сегодня, 28 декабря. С этого дня жителям запрещено выходить на лед весь зимний период 2021-2022 года на территории Владивостокского городского округа. Постановление доступно на сайте мэрии.

Как стало известно "Комсомольской правде - Владивосток", документ вступает с силу со дня опубликования. Контроль будет осуществлять замглавы администрации Дмитрий Свитайло. Запрет отменят, когда лед станет достаточно прочным, а подтвердить это должны синоптики. Стоит отметить, выезд транспорта на лед все равно остается под запретом.

- <...> Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 29.11.2021 № 102 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности на водных объектах Приморского края в зимний период 2021-2022 г.г.», Уставом города Владивостока, решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Владивостока от 09.12.2021 № 98-ЧС «О мерах по обеспечению безопасности на водных объектах в зимний период», в целях обеспечения охраны жизни и здоровья, безопасности населения на водных объектах администрация города Владивостока п о с т а н о в л я е т:

Запретить выход людей на лед водных объектов, расположенных на территории Владивостокского городского округа, в зимний период 2021-2022 гг.<...>, - гласит правовой документ.

Напомним, согласно закону Приморья об административных правонарушениях, органы местного самоуправления полномочны утверждать запрет выхода на лед водных объектов. Санкцией за нарушение может быть предупреждение, наложение штрафа в сумме от 100 до 500 рублей для граждан. За выезд на лед транспорта возможны предупреждение или наложение штрафа от тысячи до трех тысяч рублей.

Должностные лица за такую "административку" отдадут от трех до пяти тысяч, в случае нарушение юрлицом - предпринимателям придется заплатить от 20 до 50 тысяч рублей.

Запрет нельзя считать безосновательным. В Приморском крае, напомним, уже произошло несколько трагедий, связанных с зимней рыбалкой. Любители рыболовства также игнорировали предупреждения МЧС, когда лед еще не окреп.

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