Камчатские спасатели выручили пятерых людей, застрявших возле кальдеры вулкана

В спасательной операции была задействована специализированная техника. Фото: пресс-служба МЧС Камчатки.

На Камчатке спасатели выручили местных жителей, застрявших в снегу. Днем 27 декабря в МЧС России по Камчатке поступил сигнал о помощи. Спасателям рассказали, что в районе кальдеры вулкана Горелого застряли люди на гусеничном вездеходе. О ситуации сообщили в краевой пресс-службе МЧС.

По информации пресс-службы, пять человек добирались на вездеходе до работы, но по дороге техника застряла в снегу. Люди пытались самостоятельно выбраться, а после безуспешных попыток обратились к спасателям. на помощь пришли сразу два подразделения: поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» и личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России. Во время операции использовали аварийно-спасательную машину, тягач и снегоходы. Хотели также привлечь ратрак от Мутновской электростанции, но это оборудование не потребовалось.

Около полуночи сотрудники МЧС и КГКУ «ЦОД» встретились на Вилючинском перевале и отправились выручать застрявших в снежном плену. На протяжении всего пути с людьми разговаривали по телефону, чтобы они не сильно волновались и рассказывали о текущей обстановке.

Несмотря на все трудности – позднее время и циклон, - освобождение прошло успешно. Спасатели нашли застрявших и утром 28 декабря отвезли к месту работы. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, ранее камчатские спасатели высвободили из снежного плена туриста. Снегоход застрял в сугробах, и мужчина отправился пешком до туристической базы, но заблудился. Нашли его в течение часа возле Авачинского вулкана

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