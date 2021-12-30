«Она в шоке, не может поверить в случившееся». В Приморье у пенсионерки сгорела часть дома, пока та лежала в больнице

Последствия пожара. Фото:instagram.com/evseviiapoltoratskaia

Пенсионерке из села Новогеоргиевка оставалось пару дней до выписки из больницы, пока она лечилась за домом присматривал ее сын. 27 декабря, мужчина как обычно затопил печь и лег спать, но в скором времени проснулся от запаха гари. Когда он понял, что происходит спасать ситуацию было поздно, вся комната была в дыму, он схватил вещи и выбежал на улицу вызывать пожарных.

- Приехали пожарные, окна все полопались, им пришлось их выбить, они вынесли часть сгоревшей мебели на улицу, чтобы не мешала. Потушили огонь, сказали, что пожар случился из-за дивана он находился у стены отапливаемой печкой и загорелся. На том месте где он стоял в полу дыра осталась. Мой дядя надышался во сне дымом и ему вызвали скорую, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» внучка пенсионерки Евсевия Полторацкая.

Сгорела лишь часть дома, но вместе с ней и вся мебель, техника, вещи и документы, прогорел пол и часть крыши. Однако каркас дома сгореть не успел, поэтому жилище можно спасти, если поменять проводку и сделать косметический ремонт. Но бабушке с пенсией в 12 тысяч такое восстановление сгоревшего очага не по карману, поэтому сейчас она живет у дочери.

- Она прожила в этом доме 30 лет, конечно ей хочется его восстановить. Она в шоке, до сих пор не может поверить в случившееся. Моя тетя Татьяна поедет в Покровку, чтобы поставить бабушку в очередь как погорельцу и возьмет справку о пожаре, - поделилась Евсевия.

Помочь пенсионерке можно по следующим реквизитам:

Евсевия Владимировна П. 89510065852 к номеру привязана карта 4276 5000 2543 8126

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