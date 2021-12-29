Органы госвласти поставили "неуд" законопроекту Минсельхоза о втором этапе инвестквот

Утвержден ОДУ на добычу минтая, крабов и моллюсков Фото: Нигина БЕРОЕВА

Федеральные органы исполнительной власти, которым ранее был направлен подготовленный Минсельхозом законопроект, определяющий основные параметры второго этапа программы инвестиционных квот, дали отрицательные отзывы на документ. Спектр претензий ФОИВ к законопроекту достаточно широк — речь идет о возможном ограничении конкуренции в добыче ценных водных биоресурсов, об отсутствии детальных расчетов доходов бюджета от реализации положений законопроекта, а также о сомнительных новациях в регулировании промысла моллюсков, что особенно важно для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Об этом сообщили в ИА PrimaMedia. Напомним, что речь идет о подготовленном Минсельхозом проекте федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов", по которому сейчас готовится заключение по итогам процедуры ОРВ. В качестве основных параметров второго этапа программы инвестквот в тексте законопроекта указаны выделение уже в 2023 году 20% ОДУ минтая и сельди в ДВ-бассейне на инвестиционные цели, продажа оставшихся 50% крабовых квот и 100% квот на добычу тихоокеанских моллюсков на аукционах "с инвестиционными обязательствами".

Замечания к законопроекту появились, в частности, у Федеральной антимонопольной службы, Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, общее же мнение давших свой отзыв ФОИВов — "законопроект не доработан".

Законопроект содержит, помимо недостатков, указанных в негативных отзывах, "новацию", способную в одночасье "обнулить" целый сегмент рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Комплекс, в свою очередь, имеет и большое социальное значение для ряда приморских муниципалитетов.

Речь идет, конечно же, о квотах на добычу тихоокеанских моллюсков — морских гребешков, трубачей, серых и черных морских ежей, трепанга. Авторы законопроекта как-то слишком легко предлагают признать ничтожными договоры на предоставление долей квот на эти ВБР, заключенные в 2018 году сроком на 15 лет с десятками по преимуществу небольших предприятий (в том числе градо— и поселкообразующими), и уже к 2023 году выставить 100% (!) лимитов на аукционы с некими "инвестиционными обязательствами", которые правительство РФ еще только должно будет определить подзаконными актами.

Возможно, что из московских кабинетов этот сегмент рыбной отрасли ДФО и кажется незначительным (казалось бы, "всего-то" около 25 тысяч тонн суммарного вылова в год), однако реакция рыбацкой общественности на местах говорит об обратном. Вопрос об этом блоке законопроекта Минсельхоза всерьез поднимался 24 декабря на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству с участием руководителей отраслевых ассоциаций.

"Сейчас квоты по 200–250 тонн морского ежа позволяют работать 20 компаниям. При проведении аукционов лоты будут явно крупнее, возникают серьезные сомнения в участии действующих предприятий. Это тяжелая социальная составляющая, которую нельзя просто так оставлять", — приводит ведущее отраслевое издание Fishnews слова президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРППК), направившая, по сообщению "Коммерсанта", свой отзыв на законопроект Минсельхоза, уверена, что бенефициаром "аукционной волны" второго этапа программы инвестквот станет только крупный бизнес, а малые и средние рыбохозяйственные предприятия, лишенные промыслового ресурса и неспособные "выкупить" его у государства, просто уйдут из отрасли. В пользу этого прогноза, считают в АРППК, говорит и то, что лоты на предстоящих аукционах по продаже прав доступа к крабам и моллюскам будут очень крупными и, соответственно — по карману только крупным игрокам рынка.

Отметим также, что тревога региональных рыбацких ассоциаций нашла отражение и в позиции по спорному законопроекту крупнейшего объединения рыбной отрасли России — Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). В размещенном в открытом доступе документе ВАРПЭ указывает, в частности, на то, что тотальный передел в таком незначительном по объему ресурса сегменте отрасли не очень соответствует целям программы инвестквот как таковой, то есть — масштабному обновлению промыслового флота и созданию мощной береговой инфраструктуры.

Ведущее объединение российских рыбаков подчеркивает: возможная риторика о том, что добытчики моллюсков якобы недостаточно активно инвестируют свои доходы в "кили" и "берег", в целом по сегменту видится несостоятельной, поскольку доли квот на добычу трубачей, ежей, трепангов и гребешков закреплены сегодня за предприятиями, которые входят в число лидеров рыбной отрасли ДВ по капитальным вложениям в производственную базу.

ВАРПЭ в своем отзыве на законопроект также отмечает, по сути, что "идея" о выставлении на аукционы 100% квот на добычу дальневосточных моллюсков появилась в законопроекте совершенно внезапно, практически "ниоткуда": в ходе формировании концепции второго этапа программы инвестквот на высоком правительственном уровне (например, на заседании комиссии правительства РФ по развитию рыбохозяйственного комплекса или на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева) эта тема не поднималась и, соответственно, в перечни поручений не входила.

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