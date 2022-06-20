Четыре колеса возят тело, а два – душу: знаменитый приморский мотоциклист рассказал, почему люди садятся на «мотик» даже после тяжелых травм

В приморском сообществе «Мотогон-ДВ» участвует около 500 человек. Фото: Валентин ТРУХАНЕНКО

Прислушайтесь к реву моторов, ведь в 2022 году 20 июня запомнится вам, как всемирный День мотоциклиста. Дата каждый раз уникальная, праздник отмечают в третий понедельник первого летнего месяца. В 1989 году Энди Голдфайн, владелец американской компании Aerostich, которая занималась производством инновационной мотоциклетной экипировки, начал проводить неформальный Ride to work Day – «День езды на работу на мотоцикле». Через некоторое время идею подхватили во многих странах. Так и появился праздник. В эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM мы поговорили о скорости и драйве с Денисом Русиновым по прозвищу Banzai, представителем мотосообщества «Мотогон-ДВ».

Денисом Русинов с радиоведущими «Комсомольской правды» Ильей Кузнецовым и Павлом Порабковичем. Фото: Елизавета ЕНИНА

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО МОТОЦИКЛА

– Есть ли принципиальная разница между байкером и мотоциклистом?

– Байкером я себя никогда не называл, а вот мотоциклистом да. Это было моим увлечением детства и осталось со мной по сей день, много чего мне дает и привносит в мою жизнь. А вот байкер для меня американизированное слово, которое я не очень люблю.

– А кто такой мотоциклист?

– Мотоциклист, это человек, который привязан к двум колесам. Знаете, четыре колеса возят тело, а два – душу.

– Откуда в детстве появился интерес к мотоциклам?

– Интерес появился, а узнать что-то новое возможности почти не было. Минские «ВосХонды» и то были дефицитны, мопеды «Рига» и другие мотоциклы – это была мечта.

– А как у вас появился первый мотоцикл?

– Мой первый мотоцикл был из Японии, это Honda XR 250, я купил его в 33 года. На сегодняшний день у меня их уже три. Hard Enduro отлично подходит для путешествий, экстремальных поездок, да и в целом проехать по городу и даже с женой в ресторан. И еще один – Yamaha TW200, он как плюшевый мишка. На нем можно обучать детей, супруга берет покататься, этот мотоцикл прощает любые ошибки и идеально подходит для тренировок.

– А на какой мотоцикл вы впервые сели?

– Это было еще в детстве, кажется, это был мопед. А вот у брата была Jawa, я постоянно просил покататься, с трудом доставал до педалей. В общем, тянуло к двум колесам, отлично катался на велосипеде, мотоциклы не сравнить с машиной, это такая свобода.

ОПАСНОСТЬ ОБ РУКУ СО СВОБОДОЙ

– Есть стереотип, что мотоциклы всегда про скорость и про что-то за гранью правил, так ли это?

– Нет, конечно. Есть люди, которые предпочитают спортбайки, они с удовольствием набирают скорость 300+. В данном случае не очень безопасно получается. Для меня в приоритете всегда был мотоцикл Enduro, ведь это прежде всего путешествия и тренировка. Если давно не активничал, то вылазки на нем я называю «ушиб всей бабушки», потому что все болит. И вообще необязательно покупать какой-то дорогой мотоцикл за полмиллиона рублей, если есть желание кататься.

– Но все-таки мотоцикл это опасно?

– Опасно. Больно иногда. У меня уже были переломы, порванные связки, но все приходит с опытом. Если ты просто едешь на технике и никому ничего не доказываешь, то это, в принципе, безопасно. Есть ведь люди, которые покупают мотоцикл просто для души – катаются на даче, ездят на рыбалку и так далее. Главное дело это экипировка, одеваться нужно соответствующе. В сланцах в лес ездить не стоит.

– Почему люди, которые прошли длительное восстановление после аварии на мотоцикле, вновь садятся за руль?

– Я не знаю. Недавно прошли мотосоревнования в Дальнегорске, мне очень понравилось высказывание одного очень известного во всем мире мотоциклиста. Он сказал, что никогда не видел столько людей сильных духом, но слабых умом. Но так оно и есть. Люди стремятся добиться мастерства.

– Самая запоминающаяся поездка на мотоцикле?

– Таких даже две. Во время одной в 2009 году мы заблудились на мотоциклах, зависли без еды, без бензина. Это еще и выпало на начало октября, начались заморозки, было «весело». А вторая поездка была в 2011-м во время путешествия на Горном Алтае. Мы с друзьями катались по диким местам, это очень запомнилось, хочется повторить.

– Почему так тянет к соревнованиям?

– Лично мне сейчас хочется просто пообщаться с людьми. Мне нет смысла гоняться с молодыми безбашенными ребятами. Но я с удовольствием соревнуюсь, когда есть такая возможность. А вообще каждый, кто хочет чего-то добиться и чему-то научиться, идет участвовать в гонках.

МОТОСООБЩЕСТВА В ПРИМОРЬЕ

– Что такое «Мотогон-ДВ»?

– Это сообщество людей, которые увлечены мотоциклами. Зимой, кстати, мы катаемся всей бандой на сноубордах или на лыжах.

– А есть ли какие-то правила?

– У нас не принято предлагать какие-то вещи для продажи дороже, чем они есть. Например, продаешь «по-братски» туфли за 15 тысяч рублей, а где-нибудь на сайте они для других «не по-братски» всего за 10. А каких-то конкретных правил для мотоциклистов у нас народ особо не придерживается. Но, если на дороге мотоциклист едет тебе навстречу, он, как правило, поднимет левую руку, поприветствует. Или видим, что кто-то стоит возле дороги, не тяжело подъехать, спросить, что случилось, помочь по возможности. Мне вообще ребята когда-то собрали около 100 тысяч рублей на операцию, это не прописано ни в каких правилах, просто помогли.

– Часто слышим выражение «техника езды», а что это?

– Прежде всего тренировки. Какой бы у тебя не был крутой мотоцикл, ты ничему не научишься, если будешь его только полировать.

– Кто в Приморье приложил руку к развитию мотоциклетного спорта?

– Прежде всего это Сергей Дмитриченко, так называемый Батя с Лесной. Он тренирует детей, это один из самых опытных мотоциклистов у нас на Дальнем Востоке. Сейчас мотосоревнования развивают такие ребята, как Руслан Попов, Владимир Шаманов, Андрей Ядов, Сергей Степаненко, ребята с SDS MOTO, которые делают трассы. Благодаря трудам этих людей к нам стремятся мотоциклисты со всей России.

– А кто вас учил ездить?

– Я сам. И детей своих учил также сам, потихонечку.

– Сейчас мотоциклами увлекается больше людей, чем раньше?

– Однозначно больше, но и раньше было достаточно. На сегодняшний день, если брать только «Мотогон-ДВ», то это около 500 человек. Есть очень старое сообщество «Железные тигры», женское сообщество «Стальные кошки», сколько там людей я даже не знаю. Но таких сообществ масса, и они появляются постоянно.

– Что больше всего раздражает на дороге, когда находишься за рулем мотоцикла?

– Я на какое-то время перестал ездить по асфальту, меня дважды умудрились сбить, когда я был на мотоцикле. Нас просто не видят.

– У нас недавно произошло ДТП на мосту на остров Русский. Как могли столкнуться два мотоциклиста на пустом мосту?

– Бывают случаи, когда и самолеты в небе сталкиваются. Не представляю как. Может, кого-то из них ослепило солнце?

– Что стоит взять с собой мотоциклисту для тренировки в лес?

– Прежде всего камеру, латки, клей, насос, запасные винты, болтики, гайки, вентиль для камеры. Все, что угодно, может пригодиться. Добавлю к этому списку хомуты, стяжки, проволоку – вещи, которые всегда помогают. И само собой плоскогубцы, отвертки, ножик. Но выбирать технику необходимо по своим навыкам, чтобы не оказаться на первом столбе. Цените свою жизнь, развивайтесь постепенно.

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