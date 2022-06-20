Днем санитар, вечером писатель: парень из Дальнереченска покоряет читателей дворцовыми интригами

Обложки и иллюстрации для своих книг Виталий рисует сам. Фото: предоставлено героем истории.

После этого рассказа, пожалуйста, не жалуйтесь, что у вас не хватает времени, потому что герой нашей истории умудряется учиться на медицинском, подрабатывать санитаром, отдыхать на свежем воздухе, а главное – писать книги. Виталий Павлов родился в Дальнереченске, с самого детства его привлекала проза, книги, стихи. Сейчас ему 24, и он выпустил уже 5 томов, посвященных хроникам дворцовых интриг. Начинающий писатель рассказал «Комсомолке» о том, как проходит работа над завершающей книгой из этой серии, где он берет вдохновение, и как все успеть.

ГЛАВНОЕ – НАЧАТЬ

– Как начался ваш путь писателя?

– Все началось в детские годы. В 4-5 классах писал стихи для конкурсов. В старших классах стал пробовать себя в прозе. Сначала это была «работа в стол». Многое бросал недописанным. Бывало и так, что начинал писать, но в итоге перегорал. Мне всегда нравились произведения таких писателей как Джордж Толкин, Джордж Мартин, Джек Лондон, Агата Кристи. Пожалуй, в их произведениях я нашел свое вдохновение.

– Расскажите о ваших книгах.

– Все написанные мной книги являются частью одного большого романа из шести томов «Хроники дворцовых интриг Виалрии» (16+). На сегодняшний день работаю над последним. История имеет детективный характер и повествует о судьбах разных героев во времена нестабильной политической обстановки. Вдохновлялся произведением «Песнь льда и пламени».

– Как добились первой печати?

– Первую печать получилось организовать благодаря поддержке сайта «ЛитРес», через «Самиздат». Последний том печатал для себя в одном экземпляре сам, потому что с этим же сайтом пока не удалось взаимодействовать.

– Вы сами рисуете обложки для книг или нанимаете художника?

– Обложки для книг рисую сам. Был бы не против организовать творческую команду, но пока все приходится делать самому: писать книги, рисовать обложки, иллюстрации и вести группу Вконтакте.

МЕДИЦИНА ЗА РУКУ С ТВОРЧЕСТВОМ

– Не мешает ли вообще учеба писать книги и наоборот?

– Я учусь в медицинском колледже на специальности «Лечебное дело». Когда получу диплом, буду фельдшером. Довольно успешно совмещать учебу и творчество. Кроме того, успеваю подрабатывать санитаром в больнице. В целом, медицинская профессия отражается в моих книгах в виде кратких описаний медицинской помощи при ранениях в условиях сеттинга мира. Кроме того, я заканчиваю последний курс, поэтому сейчас времени на творчество чуть больше.

– В каких городах или сетях магазинов продаются ваши книги?

– Пока продаются только в электронном виде на сайтах «ЛитРес» и его партнеров.

– Что вообще вам ближе - творчество или врачебное дело?

– Сложно сказать. Привлекает и то и другое. Тем более, я пока не имею особого дохода от писательства.

ПОДДЕРЖКА

– Что вас мотивирует продолжать свое дело?

– Прежде всего, мне нравится это дело. У меня есть желание закончить начатое. Еще одной мотивацией для меня является регулярное заявление в соцсетях о намеченных планах и отчет о проделанной работе. Чтобы не перегореть, ставлю себе не глобальные, а вполне достижимые цели, вроде написать за день страницу текста формата А4.

– Как к вашему творчеству относятся близкие люди?

– Близкие люди относятся с одобрением. Родственники поддерживают. Кроме того, есть несколько человек, с которыми я могу обсудить свои творческие успехи или временные неудачи.

– Ждут ли читателей какие-то новые истории?

– На данный момент моя задача закончить последний том. Но есть несколько идей для других произведений, которые, возможно, я буду также реализовывать. Но это планы на дальнейшую перспективу.

– Что посоветуете людям, которые хотят попробовать себя в роли писателя?

– Людям которые желают начать писать книги, или вообще начать делать что-то связанное с творчеством я могу посоветовать следующее: не ждать, что это будет просто. Любой рассказ требует подготовки. Нужно придумать сюжет, проработать героев. Быть готовым, что это будет сложно распространить. Если все-таки есть сильное желание, значит нужно пробовать делать и не боятся провалов и неудач. В качестве электронных способов распространения я могу назвать сайты «ЛиТрес», «ЛитКульт», «Author.Today». В социальных сетях много сообществ, посвященных этой теме. Я и сам во многих из них состою.

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