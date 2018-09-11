Вторник во Владивостоке будет ясным и свежим

11 Сент. 00:39 2018-09-11T00:39:24+03:00

Осенняя пора все ощутимее вступает в свои права, и столица Приморья не исключение

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Сегодня, 11 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+24°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +15°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C.