Вторник во Владивостоке будет ясным и свежим
Осенняя пора все ощутимее вступает в свои права, и столица Приморья не исключение
фото - pixabay.com
Изменить размер текста:
Сегодня, 11 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +13...+24°C. Температура воды в Амурском заливе +20°C, в заливе Посьета +21°C, в бухте Находка +15°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +21...+23°C.