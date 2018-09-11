Владимиру Путину показали, как расцветёт культура во Владивостоке

11 Сент. 00:51 2018-09-11T00:51:08+03:00

Проектирование и строительство объектов будет вестись за счет Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»

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Во время визита во Владивосток в понедельник, 10 сентября, российский президент Владимир Путин осмотрел проект музейного и театрально-образовательного комплексов.

Проект включает строительство концертного зала, музейного комплекса, а также учебного корпуса высшей школы музыкального и театрального искусства, включая гостиницу на улице Аксаковской. Также подразумевается строительство хореографической академии и учебного корпуса средней специальной музыкальной школы на острове Русском. Островная часть включит кампус с жильем для учащихся и преподавателей. Вместимость концертного зала составит тысячу зрителей.

Глава Приморья Андрей Тарасенко отметил, что это будет первый в стране проект такого уровня.

По данным департамента культуры, проектирование и строительство объектов будет вестись за счет Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» с последующей передачей возведенных объектов в федеральную собственность. После этого на праве оперативного управления объекты закрепят за Мариинским театром, Третьяковской галереей и Эрмитажем, а также за Центральной музыкальной школой при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Академией Русского балета имени Агриппины Вагановой.

Предполагается, что в этом комплексе будут действовать главные музеи страны: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей, Музей востока, а также Приморская галерея. Здесь также будут проводиться временные, в том числе международные выставочные проекты.

Начало строительства запланировано на третий-четвертый кварталы 2018 года. Запланированный срок сдачи объектов в эксплуатацию — конец 2022 года.

Напомним, 10-12 сентября президент России Владимир Путин находится в Приморье для участия в четвертом Восточном экономическом форуме.