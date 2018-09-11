Холодные батареи Приморью зимой не грозят

11 Сент. 01:08 2018-09-11T01:08:23+03:00

В ближайшее время начнутся отгрузки жидкого и твердого топлива для края

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Коммунальщики Приморья подготовили к отопительному сезону более 3 тысяч километров теплотрасс.

Как рассказала директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, специалисты меняют проблемные участки трубопроводов, восстанавливают теплоизоляцию, завершают гидравлические испытания.

«Готовность теплосетей превысила 86%. До начала отопительного сезона, который на севере начинается в октябре, весь ремонт завершат», — уточнила руководитель ведомства.

Глава департамента отметила, что при замене теплотрасс активно использовались высоконадежные трубы и утеплительные материалы, срок службы которых составляет 50 лет.

Говоря о готовности коммунального комплекса края к холодам, Пархоменко сообщила, что почти 80% котельных Приморья также подготовлены к отопительному сезону, на остальных завершаются пуско-наладочные работы.

«Практически на 100% готовы инженерные коммуникации и на объектах соцкульбыта — в больницах, детских садах и школах. По их подготовке глава региона особо поручал, чтобы в эту зиму не возникало проблем с теплоснабжением», — прокомментировала директор департамента.

Кроме этого, к зиме подготовлено почти 7 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.

Также в крае идет накопление топлива. Для отопительного периода Примтеплоэнерго потребуется около 220 тысяч тонн мазута, почти 600 тысяч тонн угля, а также более 4 тысяч тонн дизельного топлива. На сегодня на складах предприятия уже находится около 22 тысячи тонн мазута, 38 тысяч тонн угля и 522 тонны дизельного топлива.

«В ближайшее время начнутся отгрузки жидкого и твердого топлива для края», — уточнили на предприятии.

По словам вице-губернатора Гагика Захаряна, перебоев с топливом в этом году не будет. Залогом этого станет инициатива Андрея Тарасенко о выборе «Роснефти» единственным поставщиком мазута. Эту инициативу поддержал Владимир Путин.

«Кроме этого, с СУЭК подписан контракт до 2021 года на поставку угля. Были долги, сейчас они погашены», — отметил Захарян.

Кстати

В этом году в Приморье к отопительному сезону 2018-2019 годов предстоит подготовить более 14,5 тысяч домов и соцобъектов, 840 котельных, почти 10 тысяч тепловых, водопроводных и канализационных сетей, более 12 тысяч электросетей. На финансирование мероприятий по подготовке ЖКХ Приморья к зиме планируется направить почти 5,5 миллиарда рублей, в том числе из регионального бюджета — почти 2 миллиарда рублей.