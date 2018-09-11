Губернатора Приморья окончательно выберут уже 16 сентября
Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет в воскресенье, 16 сентября, во всех муниципалитетах региона.
По данным регионального избиркома, на голосование вынесут кандидатуры Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко.
«Эти кандидаты набрали большее количество голосов по итогам первого тура. Второй тур определит победителя голосования на выборах главы региона», — сообщили в избиркоме.
Избирательные участки в день выборов, 16 сентября, будут открыты с 8:00 до 20:00. Большую часть из них оборудуют камерами видеонаблюдения. Безупречность избирательного процесса обеспечат общественные наблюдатели.
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