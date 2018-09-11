2018-09-11T01:14:22+03:00
Общество

Губернатора Приморья окончательно выберут уже 16 сентября

Избирательные участки в день выборов, 16 сентября, будут открыты с 8:00 до 20:00
Игорь Сорокин
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Второй тур выборов губернатора Приморья пройдет в воскресенье, 16 сентября, во всех муниципалитетах региона.

По данным регионального избиркома, на голосование вынесут кандидатуры Андрея Тарасенко и Андрея Ищенко.

«Эти кандидаты набрали большее количество голосов по итогам первого тура. Второй тур определит победителя голосования на выборах главы региона», — сообщили в избиркоме.

Избирательные участки в день выборов, 16 сентября, будут открыты с 8:00 до 20:00. Большую часть из них оборудуют камерами видеонаблюдения. Безупречность избирательного процесса обеспечат общественные наблюдатели.

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