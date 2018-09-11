Дороги Владивостока красят вовсю

11 Сент. 01:31 2018-09-11T01:32:10+03:00

Разметка на дороги Владивостока наносится не только краской, но и термопластиком со светоотражающими частицами

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Бригады МУП «Содержание городских территорий» продолжают обновлять разметку на дорогах города.

С начала сезона нанесено более 300 километров осевых, прерывистых линий, а также более 7 тысяч квадратных метров разметки типа «зебра», сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока.

Только за выходные осевые и прерывистые линии нанесли на ул. Луцкого, Суханова, Маковского, проспекте 100-летия Владивостока, Луговой, Алеутской.

«Также разметка нанесена на улице Новоивановской. Силами ПАО „Соллерс“ по согласованию с мэрией благоустроена территория по утвержденной схеме дорожного движения», — отметили в управлении дорог и благоустройства.

Кроме того, после комплексного ремонта улицы Светланской (на участке от остановки «ДВГТУ» до перекрёстка с улицей Капитана Шефнера) по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» подрядчик нанёс дорожную разметку — осевые и пунктирные линии, а также «зебру». Разметка на дороги Владивостока наносится не только краской, но и термопластиком со светоотражающими частицами.

Кстати

Во Владивостоке продолжаются мероприятия по организации безопасного дорожного движения: бригады МУП «СГТ» устанавливают и обслуживают дорожные знаки, светофоры, ремонтируют дорожное ограждение.