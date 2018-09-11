Экс-прокурор Приморья получил хороший пост в Генпрокуратуре

11 Сент. 02:20 2018-09-11T02:20:03+03:00

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Бывший прокурор Приморья Сергей Бессчасный возглавит организационное управление российской Гепрокуратуры.

«Комсомольская правда» — Владивосток уже сообщала, что президент Владимир Путин освободил Сергея Бессчасного от должности прокурора Приморского края в августе, когда у того истёк пятилетний срок службы в Приморье. На службу в край Бессчасный поступил в 2013 году, прежде возглавляя прокуратуру Сахалинской области.

Как пишут «Вести: Приморье», вопрос о преемнике должности прокурора Приморья остается открытым. С 30 августа функции исполняющего обязанности прокурора возложены на заместителя Бессчасного — Вячеслава Шайбекова. По узаконенной процедуре, заместитель генпрокурора в Дальневосточном федеральном округе Юрий Гулягин должен представить кандидатуру сменщика на согласование Законодательному собранию Приморья.