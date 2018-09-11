2018-09-11T02:32:14+03:00
Общество

Директор ВЭФ рассказал, чего недостаёт Владивостоку

Росконгресс, даже с ограниченными ресурсами, успешно справляется с организацией ВЭФ на высоком уровне
Игорь Сорокин
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Директор «Восточного экономического форума», замдиректора Росконгресса Игорь Павлов рассказал, чего не хватает Владивостоку для полноценного проведения «ВЭФ-2018» своими силами.

Как сообщают «Вести: Приморье», Павлов отметил, что во Владивостоке не хватает гостиничных номеров, чтобы разместить гостей и участников ВЭФ, и налицо нехватка сервисного персонала. Однако, по его словам, Росконгресс, даже с ограниченными ресурсами, успешно справляется с организацией ВЭФ на высоком уровне.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что на полях ВЭФ-2018 безвозмездно трудятся более 600 волонтёров. Их задача — встречать и сопровождать гостей, помогать им ориентироваться в корпусах ДВФУ, решать бытовые проблемы участников форума.

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