Директор ВЭФ рассказал, чего недостаёт Владивостоку

11 Сент. 02:32 2018-09-11T02:32:14+03:00

Росконгресс, даже с ограниченными ресурсами, успешно справляется с организацией ВЭФ на высоком уровне

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Директор «Восточного экономического форума», замдиректора Росконгресса Игорь Павлов рассказал, чего не хватает Владивостоку для полноценного проведения «ВЭФ-2018» своими силами.

Как сообщают «Вести: Приморье», Павлов отметил, что во Владивостоке не хватает гостиничных номеров, чтобы разместить гостей и участников ВЭФ, и налицо нехватка сервисного персонала. Однако, по его словам, Росконгресс, даже с ограниченными ресурсами, успешно справляется с организацией ВЭФ на высоком уровне.

Ранее «Комсомольская правда» — Владивосток сообщала, что на полях ВЭФ-2018 безвозмездно трудятся более 600 волонтёров. Их задача — встречать и сопровождать гостей, помогать им ориентироваться в корпусах ДВФУ, решать бытовые проблемы участников форума.