Житель Владивостока попал под машину, убегая от расправы

11 Сент. 03:04 2018-09-11T03:04:04+03:00

Машина перед Fielder сумела избежать наезда, однако на водителе Corolla удача закончилась

Изменить размер текста: A A

Молодой человек, перебегая дорогу в неположенном месте, угодил под колеса автомобиля.

Toyota Corolla Fielder мчалась от Постышева к «Заре», в крайнем левом ряду. Неожиданно под виадуком в районе остановки «Парк Победы» на проезжую часть выбежали два парня. По словам очевидцев, один гнался за другим с самыми суровыми намерениями.

Машина перед Fielder сумела избежать наезда, однако на водителе Corolla удача закончилась. Увидев, что перед машиной без движения лежит сбитый человек, автолюбитель тут же вызвал скорую помощь. Примечательно, что второй участник погони моментально сбежал, едва увидев, к чему привёл их забег.

По заключению врачей, пострадавший получил черепно-мозговую травму и потерял много крови. Что вынудило мужчин рисковать здоровьем, бегая по проезжей части среди авто, еще предстоит выяснить.