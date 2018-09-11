Более 280 тонн негодного краба обнаружили в Приморье

11 Сент. 03:32 2018-09-11T03:32:13+03:00

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области провели исследование более 280 тонн краба. В партиях от производителей из Приморского края и Магаданской области нашлись нарушения.

Так, в ходе исследований варено-мороженых конечностей краба во всех четырех партиях массой 284,2 тонны нашлись бактерии кишечной палочки и превышение уровня бактериальной обсемененности.

Возможной причиной серьезных нарушений стало несоблюдение технологии производства и температурных режимов при перевозке продукции.

Как объясняют эксперты, после разморозки такой продукции бактерии кишечной палочки начинают активно развиваться. Чтобы обезопасить себя от отравления, можно еще раз подвергнуть краба термообработке.

Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» напоминают, что приобретать продукты необходимо в установленных местах, при этом у продавцов должны быть ветеринарные справки, подтверждающие качество продукции.