2018-09-11T04:29:25+03:00
Общество

Технопарк «Русский» в ДВФУ создает технохаб на Дальнем Востоке

Игорь Сорокин
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фото - ДВФУфото - ДВФУ
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Технопарк «Русский» в Дальневосточном федеральном университете вместе с институтами развития Дальнего Востока России создает хаб для технологических компаний региона.

Соглашения о развитии высоких технологий ректор ДВФУ Никита Анисимов подписал с руководителями Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке — Сергеем Ховратом, Корпорации развития Дальнего Востока — Денисом Тихоновым и Агентства по привлечению инвестиций — Леонидом Петуховым на IV Восточном экономическом форуме 10 сентября.

Благодаря договоренностям через технопарк «Русский» предприниматели смогут выстраивать работу с институтами развития Дальнего Востока. Также в технопарке стартапы получат экспертную поддержку и помощь в продвижении на рынки АТР, примут участие в программах для инновационных проектов, инвестиционных сессиях, форумах и других мероприятиях.

По инициативе президента на Дальнем Востоке формируют инфраструктуру поддержки технологических компаний. Вместе с партнерами ДВФУ создает экосистему для развития высоких технологий во всем регионе. Одновременно университет заключает соглашения о работе с администрациями регионов Дальнего Востока.

«Сотрудничество с институтами развития упростит нам принятие новых технологических резидентов из регионов Дальнего Востока, — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов. — Задача технопарка — стать для них единым окном выхода на рынки АТР».

Кстати

Технопарк «Русский» — проект ДВФУ, «Сколково» и более 30 организаций. Вместе с партнерами ДВФУ формирует экосистему для всесторонней поддержки технологических проектов и быстрого продвижения их на рынки АТР. Технопарк открыли на Восточном экономическом форуме-2017. За год работы его резидентами стали 58 компаний со всей России.

Еще больше материалов по теме: «IV Восточный экономический форум (сентябрь 2018 г.)»

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