Приморье добивается денег на профилактику наводнений

11 Сент. 05:05 2018-09-11T05:06:17+03:00

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Комитет по региональной политике и законности предлагает главе региона обратиться в правительство с просьбой заложить в федеральной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» деньги на расчистку русел рек.

Как отметил председатель комитета Джамбулат Текиев, очередная чрезвычайная ситуация показала необходимость таких работ. Оставшиеся в руслах рек после тайфунов топляки, коряги и мусор создают заторы, служа основной причиной подтопления сёл и деревень.

В 2018 году Приморье попал под влияние тайфунов «Соулик», «Симарон» и «Джеби». C 26 по 31 августа из-за подъема уровня воды на реках Раздольная, Уссури, Михайловка, Кугуковка, Кроуновка, Илистая, Арсеньевка, Рупьевка, Осиновка, Абрамовка и других на территориях 11 населенных пунктов было подтоплено 145 домов, 356 придомовых территорий и более 20 участков автомобильных дорог.

Напомним, что после тайфуна «Лайонрок» в 2016 году в Приморье было необходимо расчистить более 40 водных объектах протяженностью более 73 км.

Пока противопаводковые мероприятия проводятся за счет субвенций, предоставляемых субъектам РФ. Приморскому краю на эти цели ежегодно выделяется не более 30 млн рублей. При этом в перечень неотложных аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые финансируются из резервного фонда правительства РФ, работы по расчистке русел рек от завалов и заторов не включены.

В апреле комитет по региональной политике и законности направил обращения к премьер-министру с предложением дополнить постановление правительства пунктом, предусматривающим неотложные работы по устранению завалов и заломов в руслах рек.

«Мы не первый раз возвращаемся к обсуждению этого вопроса, но нас почему-то не слышат, — говорит председатель комитета Джамбулат Текиев. — Комитет направлял в правительство письмо с предложением хотя бы в рамках ЧС выделять деньги на расчистку рек из резервного фонда. Но, к сожалению, получил отказ, и самое удивительное, что отрицательный отзыв на наше обращение был от МЧС. Но мы считаем, что проблему все равно придется решать. В последние пять лет практически каждый год приморцы страдают от стихии, теряют урожай и имущество. За три года на ликвидацию последствий наводнений в Приморье было потрачено более 11 миллиардов рублей. Если бы деньги пошли на профилактику и предупреждение ЧС, люди бы не оказались в такой ситуации».

Комитет предложил врио губернатора выйти с инициативой о финансировании из федерального бюджета мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края.