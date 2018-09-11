2018-09-11T05:47:15+03:00
Общество

Главу Минтранса заинтересовали проекты оператора Восточного порта

Министр транспорта Евгений Дитрих посетил стенд «Управляющей портовой компании» в первый день ВЭФ-2018
Игорь Сорокин
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фото - Пресс-служба АО "Восточный Порт"фото - Пресс-служба АО "Восточный Порт"
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ООО «Управляющая портовая компания», оператор крупнейших специализированных морских угольных терминалов РоссииАО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (Усть-Луга, Ленинградская область) начало работу на IV Восточном экономическом форуме.

В первый день работы ВЭФ стенд портового холдинга в рамках выставки инвестиционных возможностей и ключевых бизнес-проектов ДФО «Добро пожаловать на Дальний Восток!» посетил министр транспорта Евгений Дитрих.

Первый заместитель гендиректора «Управляющей портовой компании» Ирина Ольховская представила опыт предприятия по высокотехнологичной перевалке угля, показав макеты угольного комплекса и специализированного перегрузочного оборудования АО «Восточный Порт».

На стенде Евгению Дитриху продемонстрировали уникальный фильм в формате виртуальной реальности, показывающий работу высокотехнологичного оборудования выгрузки угля, движения по складу и погрузки на суда, а также применение всего комплекса мероприятий по защите экологии на уровне международных стандартов.

Министр транспорта практически смог погрузиться в работу уникального угольного терминала и оценить высокий статус реализации крупнейшего инвестиционного проекта Приморья по строительству Третьей очереди специализированного комплекса АО «Восточный Порт».

Портовый холдинг принимает участие в деловой программе форума. Ирина Ольховская выступит на сессиях, среди которых: «Территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток: настоящее и будущее», «Портовая инфраструктура: новые возможности для инвесторов» и другие.

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