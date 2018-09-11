Президент Монголии прилетел во Владивосток на встречу с Путиным
Авиаборт с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой приземлился в международном аэропорту Владивостока.
Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, сегодня монгольского лидера ожидает встреча с российским президентом Владимиром Путиным на площадке Восточного экономического форума.
Добавим, что Монголия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Приморским краем. Чтобы создать все условия для эффективного расширения взаимодействия, руководство Монголии намерено открыть в Приморье торговое представительство. Об этом стало известно в ходе встречи главы края Андрея Тарасенко с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в ходе четвертого Восточного экономического форума во вторник, 11 сентября.
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