2018-09-11T05:56:36+03:00
Общество

Президент Монголии прилетел во Владивосток на встречу с Путиным

Монголия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Приморским краем
Игорь Сорокин
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Ливрея правительственного борта Монголии не даёт спутать его ни с кемЛиврея правительственного борта Монголии не даёт спутать его ни с кемФото: Вадим ЛУКОВЕНКОВ
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Авиаборт с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой приземлился в международном аэропорту Владивостока.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, сегодня монгольского лидера ожидает встреча с российским президентом Владимиром Путиным на площадке Восточного экономического форума.

Добавим, что Монголия заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества с Приморским краем. Чтобы создать все условия для эффективного расширения взаимодействия, руководство Монголии намерено открыть в Приморье торговое представительство. Об этом стало известно в ходе встречи главы края Андрея Тарасенко с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром в ходе четвертого Восточного экономического форума во вторник, 11 сентября.

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