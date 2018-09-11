В среду автолюбителей ожидают проблемы в центре Владивостока
ГИБДД Приморья предупреждает о временном ограничении движения и парковки автотранспорта 12 сентября.
Как сообщили в управлении приморской госавтоинспекции, 12 сентября с 15:45 до 17:00 будет ограничено движение и парковка автотранспорта на следующих участках автомобильных дорог Владивостока:
— по Корабельной набережной: от дома № 1а, строение 2
— по Корабельной набережной до пересечения со Светланским переулком.
Госавтоинспекция предлагает водителям использовать альтернативные пути по улице Светланская. На этих участках организуют дежурство инспекторов дорожно-патрульной службы.
Горожан и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным ограничениям, во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты; следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательным вблизи пешеходных переходов.