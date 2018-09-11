2018-09-11T09:49:33+03:00
Общество

"Восточный порт" представил на ВЭФ успешный опыт работы с Японией

Касаи Тацухико отметил, что «Восточный Порт» является очень важным партнером для Японии
Игорь Сорокин
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фото - пресс-служба АО "Восточный порт"фото - пресс-служба АО "Восточный порт"
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Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО «Восточный Порт», входящий в угольный портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания», сообщает о том, что в рамках деловой программы IV ВЭФ открыта фотовыставка «Япония и Россия. Инновации и экология в перевалке угля», посвященную Году Японии в России.

В экспозиции представлены фотоматериалы, рассказывающие о многолетнем сотрудничестве АО «Восточный Порт» и Японской стороны с момента основания терминала и современных совместных проектах.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Генеральный консул Японии во Владивостоке Господин Касаи Тацухико, первый заместитель генерального директора ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская, участники и гости форума.

«В представленных фотографиях — полувековая история успеха международного сотрудничества России и Японии в совместной работе по строительству «Восточного Порта». Мы гордимся проектами по специализированной перевалке угля с применением наилучших доступных технологий и современного оборудования ведущих японских производителей. Японской компанией Mitsui Miike изготовлена техника для крупнейшего на Дальнем Востоке портового инвестиционного проекта Третьей очереди угольного комплекса «Восточного Порта». Оборудование уникально и не имеет аналогов на Дальнем Востоке», — подчеркнула Ирина Ольховская.

Господин Касаи Тацухико отметил, что «Восточный Порт» является очень важным партнером для Японии и выразил готовность и в дальнейшем способствовать успешному воплощению совместных проектов.

Поставки и шефмонтаж оборудования для Третьей очереди выполняет Marubeni Сorporation согласно трехстороннему меморандуму. Работы ведутся с учетом внедрения наилучших доступных технологий в сфере обеспечения экологической безопасности производственных процессов в рамках исполнения ранее подписанных контрактов общей стоимостью 130 миллионов долларов США.

Япония является не только главным поставщиком оборудования, но и одним из основных получателей каменного угля, экспортируемого АО «Восточный Порт». В 2017 году на эту страну пришлось 26 % грузооборота (6 млн тонн).

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