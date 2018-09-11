2018-09-11T07:32:55+03:00
Общество

Жителям Уссурийска не дадут помыться до середины осени

В городе до сих пор нет горячей воды
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото: http://zdravo-bravo.ru/zdorovaia-cgizn/goryachaya-vanna-polza-ili-vredФото: http://zdravo-bravo.ru/zdorovaia-cgizn/goryachaya-vanna-polza-ili-vred
Изменить размер текста:

Плановый ремонт тепловых сетей всё никак не завершится в Уссурийске. Подготовку к отопительному сезону специалисты собирались закончить к 15 сентября, однако из-за затяжных дождей работу пришлось остановить. Теперь уссурийцам ещё не скоро удастся принять расслабляющие ванны, ведь горячую воду включат не раньше 1 октября, сообщает пресс-служба местной администрации.

— Сейчас на котельной №5 бригада УМУПТС проводит целый комплекс работ, идет замена участка теплоносителя. Для того, чтобы увеличить пропускную способность теплосети труба диаметром 600 мм заменят на трубопровод большего диаметра ­– 700 мм. Старую трубу уже демонтировали.

Работы также идут в районе средней школы №14. В рамках модернизации тепловых сетей подрядная организация проводит реконструкцию участка тепломагистрали от улицы Ленина до Волочаевской.

В поселке Тимирязевском ремонт инженерных сетей завершился.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный автогонщик пойдёт под суд за кровавое ДТП
Грабитель-рецидивист обокрал старика, но не ушёл от кулаков его племянника
Стивен Сигал метит в кресло губернатора Приморья
В Приморье производитель лепил наггетсы из свинины вместо курицы
В ЗАТО Фокино на заброшенном хлебозаводе нашли тело 12-летнего мальчика
У дальневосточного леопарда может появиться северокорейский хранитель
Под Находкой задержали убийцу и грабителя двух родственниц
Организаторов морской прогулки, в которой едва не погибли 42 человека, накажут СК и прокуратура
Истребители Су-34 разбомбили корабли в Японском море
Сейсмостойкая подпорная стена скоро появится на улице Громова
29 сентября - Всемирный день сердца
Из-за сломанного светофора жители Владивостока томятся в пробках и опаздывают на работу
Малышей Владивостока ждут на Дне рожденья тигрят
Приморье накроют туманы и облака
"На пересдачу!": ученик автошколы из Находки перевернулся в машине прямо на экзамене
В Приморье "горе-фермер" отдаст 20 тысяч рублей за то, что не рвал сорняки на арендованной земле
Гигантский лайнер навсегда останется на первом причале Владивостока
"Серийная адвокатша" развела 13 человек из Камень-Рыболова на 350 тысяч
Во Владивостоке ищут виновных в безумном происшествии
Опасная плодожорка подъела груши, которые везли для приморцев из Китая
Власти сняли режим ЧС в трёх муниципалитетах Приморья
Изменился телефонный номер контакт-центра Почты России