Жителям Уссурийска не дадут помыться до середины осени

11 Сент. 07:32 2018-09-11T07:32:55+03:00

В городе до сих пор нет горячей воды

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Плановый ремонт тепловых сетей всё никак не завершится в Уссурийске. Подготовку к отопительному сезону специалисты собирались закончить к 15 сентября, однако из-за затяжных дождей работу пришлось остановить. Теперь уссурийцам ещё не скоро удастся принять расслабляющие ванны, ведь горячую воду включат не раньше 1 октября, сообщает пресс-служба местной администрации.

— Сейчас на котельной №5 бригада УМУПТС проводит целый комплекс работ, идет замена участка теплоносителя. Для того, чтобы увеличить пропускную способность теплосети труба диаметром 600 мм заменят на трубопровод большего диаметра ­– 700 мм. Старую трубу уже демонтировали.

Работы также идут в районе средней школы №14. В рамках модернизации тепловых сетей подрядная организация проводит реконструкцию участка тепломагистрали от улицы Ленина до Волочаевской.

В поселке Тимирязевском ремонт инженерных сетей завершился.