2018-09-11T08:15:32+03:00
Общество

Монголия надеется выйти на рынки Китая и Японии через Приморье

Приморье готово взаимодействовать с Монголией не только в направлении поставки грузов, но и сотрудничать по созданию различных производств
Игорь Сорокин
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Монголия заинтересована в развитом двустороннем сотрудничестве с Приморьем.

Чтобы эффективно расширять взаимодействие, правительство Монголии намерено открыть в Приморье торговое представительство. Об этом стало известно в ходе встречи главы края Андрея Тарасенко с министром иностранных дел Монголии Дамдином Цогтбаатаром.

Иностранный партнер отметил, что Монголия рассчитывает активно развивать сотрудничество с Дальним Востоком, и в частности с Приморьем. Во время недавнего визита вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева в Монголию стороны договорились увеличить торговый оборот между территориями почти в 10 раз. Сегодня уже есть договоренность об этом между Владимиром Путиным и Халтмагийн Баттулгой.

«Сейчас мы приняли решение открыть здесь свое торговое представительство. Этим мы хотим подержать инициативу российского президента по развитию Дальнего Востока. Мы видим, что здесь будут большие инвестиции, и мы тоже хотим в этом участвовать и поставлять через ваши порты нашу продукцию в Южную Корею и Японию», — сказал он.

Тарасенко подчеркнул, что Приморье готово взаимодействовать с Монголией не только в направлении поставки грузов, но и сотрудничать по созданию различных производств.

«У вас есть хорошие кожевенные производства, нам хочется поучиться обработке кожи. У нас фермерские хозяйства и агрохолдинги начали развиваться, появилась шкура. Хотели бы перенять ваш опыт. Также у нас хорошие возможности по выращиванию конины», — констатировал глава края.

Кстати

Сейчас в Монголии насчитывается около 66 миллионов голов скота. После кризиса 1990-х годов стране удалось возродить кожевенное производство и сейчас страна наращивает объемы экспорта этих товаров.

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